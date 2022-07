Nadie podrá dudar que la llegada de Dani Alves a los Pumas de la UNAM no puede analizarse todavía desde una valoración pura y exclusivamente futbolística, pues solo ha disputado 90 minutos de futbol con el equipo y dicha valoración deberá esperar a que el brasileño se ponga a ritmo.

Sí es innegable que su arribo ha provocado un sinfin de reacciones externas, en su amplia mayoría positivas, por todo lo que su imagen significa tanto hacie dentro como hacia afuera de la plantilla. Si el propio entrenador Andrés Lillini confesó tras su debut ante Mazatlán que debe aprender a escucharlo.

En esa misma línea se expresó ahora Pablo Bennevendo, joven defensor que viene de desempeñarse en el equipo filial y que encuentra en el brasileño, mulicampeón con Barcelona, a un gran maestro del que aprender. "Me he acercado mucho a él para aprender, para pedirle cosas que pueda trabajar y me las diga con gusto", reconoció.

Bennevedo también alineó como titular ante Mazatlán y se hizo cargo del lateral derecho que ha sido siempre la posición habitual de Dani Alves, a quien Lillini decidió dar una labor como mediocampista interno para tener mayor manejo de balón. "Lo vi como una oportunidad de crecimiento, tener al maestro de la posición es algo muy importante para mí", agregó el juvenil.

Bennevedo ya puso la lupa en el ataque de Rayados

Pablo Bennevedo dijo estar muy atento al nuevo desafío que le plantearán a Pumas los Rayados de Monterrey, equipo al que recibirán este domingo y que era uno de los líderes del torneo finalizada la pasada jornada. "Sabemos que tienen buena calidad arriba pero vamos a estar concentrados, atentos a las marcas y es eso, trabajar como equipo defensivamente para poder contrarrestar su ataque", aseguró.