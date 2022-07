Los resultados siguen sin acompañar a las Chivas del Guadalajara en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, en la Jornada 3 se cortó una larga racha de 227 minutos ante Santos Laguna en la cancha del Estadio Corona, gracias a la aparición goleadora de José González.

Mejor conocido como Tepa, el delantero de 23 años es protagonista de una de esas situaciones en donde la pasión por un equipo de futbol no viene heredada desde la familia, sino que se elige conscientemente. ¿Lo fuerte? Abandonó a los Rojinegros del Atlas para comenzar a apoyar al Rebaño Sagrado.

El atacante fue en sus inicios aficionado de los Zorros debido a que su familia así se lo inculcó, sin embargo, un Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco le cambió el gusto por siempre: y es que una destacada actuación de Adolfo Bautista con dos anotaciones, lo llevó a alentar a los Rojiblancos, equipo con el que también ha llegado a la práctica profesional.

“Toda mi familia es futbolera, aunque antes eran de Atlas y ahora ya son de Chivas. Desde chico me apasionaba mucho el futbol, me acuerdo que íbamos al Estadio Jalisco a ver al Atlas, pero siempre perdía contra las Chivas, de hecho, un día que el Bofo metió 2 goles, me enojé mucho y me puse una playera de Chivas que me habían regalado y dije ‘Atlas, no más’ y desde entonces no me quito la rojiblanca”, declaraba el Tepa tiempo atrás.

El Bofo Bautista le envió un mensaje al Tepa González

A través de sus historias de Instagram, el Bofo Bautista le envió un mensaje de felicitación y apoyo a José González, quien anotó su primer gol con Chivas. “Eso es amor a Chivas. Desde niño soñabas con meter gol con mis Chivas, que vengan muchos más. Mucho éxito y recuerda es difícil llegar, pero más difícil mantenerse”, le escribió junto a dos imágenes en distintos momentos.