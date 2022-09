¡Tuvo que ver el América! Después de las criticas de Gerardo Martino, se conoció por qué el delantero no firmó con el Tri.

¡Revelado! El motivo por el que Alejandro Zendejas no firmó con la Selección Mexicana

Después de volver anotarle a los Tigres para una nueva victoria, Alejandro Zendejas continúa causando sensación debido a sus grandes actuaciones con la playera del Club América, lo cual ha motivado constantes pedidos de convocatoria para la Selección Mexicana. Sin embargo, su futuro continúa siendo una incógnita dado que también posee nacionalidad estadounidense.

Después de culminar el amistoso internacional contra Paraguay, el entrenador del Tri, Gerardo Martino, se refirió a la polémica por la ausencia del jugador Azulcrema y le tiró con todo: “No hay un problema de Federación ni nada. Si la exigencia o la duda es si va a ir al mundial o no, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión”.

En paralelo comenzó a circular fuertemente el rumor de que el futbolista no había querido firmar su vínculo con la Selección de México ya que estaría esperando una propuesta de los Estados Unidos. Sin embargo, informaciones recientes han dado a conocer el motivo por el cual el ex de Chivas no habría podido estampar su rúbrica.

De acuerdo a lo que cita TUDN, Alex Zendejas reveló que no pudo firmar su vínculo con el Tri ya que estaba por subirse al autobús que viajaría a la concentración de las Águilas. Según añadieron, "el futbolista dijo que no tenía tiempo en ese momento, que le permitieran leerlo y ahí decidir si firmaba o no".

Cabe mencionar uno de los casos recientes más emblemáticos como fue el de Marcelo Flores, quien estuvo en pugna entre las selecciones de México, Canadá e Inglaterra, y finamente decidió inclinarse por el combinado azteca. ¿Qué decisión tomará Zendejas?