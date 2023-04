El particular pedido de Ricardo Ferretti a sus futbolistas en Cruz Azul

En los últimos meses, Cruz Azul dio una muestra de mejoría muy notable tanto en su juego, como en los resultados. Está claro que la llegada de Ricardo Ferretti cambió la dinámica del club, debido a que el entrenador es caracterizado por ser muy exigente. Es por esa razón que se habían planteado el objetivo de clasificar a la liguilla, algo que ya no podrán conseguir.

A pesar de que comenzaron ganando el partido, América fue mucho más y los terminaron venciendo 3 a 1 en el Estadio Azteca. De esta manera, 'La Máquina' se quedó sin posibilidades de poder clasificar a la liguilla del Clausura 2023. Sin embargo, para Ricardo Ferretti es muy importante los resultados de las últimas fechas de la fase regular.

El entrenador brasileño contó lo que espera de los futbolistas tras la derrota: "Cuando se ganaron partidos pasados, tampoco los vi festejando en el Ángel de la Independencia. Ahorita tampoco tienen la necesidad de estar flagelados, platiqué con ellos, les dije que habíamos perdido una batalla importante, pero la guerra todavía continúa. El sábado tenemos una oportunidad de mejorar lo que hicimos con América".

"Cuando llegué, los encontré cabizbajos, tristes, se perdió un partido importante, son seres humanos y les duele, pero no les permití quedar en ese estado, tienen que levantar la cabeza, no son avestruces. Sabemos que Chivas es un equipo de mucha afición como nosotros, estamos considerados como los cuatro grandes del futbol mexicano, yo creo que me equipo hará un buen partido", agregó 'Tuca'.

Lo cierto es que Cruz Azul ha demostrado ser un equipo muy duro en todos los aspectos del juego, por lo que será uno de los favoritos en los duelos de eliminación directa. Si bien el camino será más largo y complicado, hay confianza en la plantilla. Aún así, antes de esa instancia, el conjunto de Ferretti deberá enfrentar a Chivas y Santos Laguna.