Aunque su nombre no había sido mencionado ni una sola vez entre la lista de candidatos que manejaba Fernando Hierro para abrochar al nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara, este lunes fue anunciado en el cargo Veljko Paunovic, quien tuvo una larga carrera como jugador en el fútbol español y que como DT viene de dirigir durante dos temporadas al Reading inglés.

La designación del nacido en Belgrado, Serbia, generó desconcierto tanto entre los aficionados como en la prensa que manejaba el nombre de Albert Celades, quien fue mucho tiempo colaborador del director deportivo del Rebaño en los seleccionados españoles. También provocó algunas burlas y memes en las redes sociales, especialmente por el desconocimiento que se tiene del nuevo técnico.

También en el programa La Última Palabra, de Fox Sports, hubo algunos comentarios burlones sobre la llegada de Paunovic a Chivas de Guadalajara. “Discípulo de (Radormir) Antic, amigo de (Diego) Simeone, bueno pues yo te sigo dando datos, yo hice mi chamba”, le dijo Fernando Cevallos a Alejandro Blanco, para aportar datos sobre el serbio-español.

"Vecino de Davor Suker", dijo bromeando Alex Aguinaga, provocando con su comentario las risas de sus compañeros, que siguieron la conversación con el mismo tono. “Creo que también es vecino de Memo Vázquez y del ‘Potro’ Gutiérrez”, apuntó Gustavo Mendoza.

A nivel de logros que alcen su currículum, Veljko Paunovic presume de haberse coronado campeón del Mundial Sub-20 que se disputó en 2015 en Nueva Zelanda con la Selección de Serbia, un dato no menor si se piensa en la promoción de futbolistas juveniles en el primer equipo de las Chivas.

Ese detalle pareció no terminar de convencer a Alex Blanco, quien cree que no tiene la suficiente jerarquía probada para hacerse cargo de uno de los equipos más grandes de México: “Conste que te estamos felicitando, porque te sacaste datos, la verdad, no sé de dónde los sacaste, pero tu discurso cuando llegó Rafa Puente Del Río se contradice, dijiste que cómo era posible que un técnico sin un cartel importante llegara a un equipo grande”, re recordó a Fernando Cevallos.