El Clausura 2023 comenzó de una manera bastante furiosa y con resultados que fueron una completa sorpresa en las tres fechas que se disputaron en el campeonato. La irregularidad es una cuestión que está muy presente y Chivas es uno de los equipos que más han sufrido esto. El conjunto de Veljko Paunovic apenas logró obtener una victoria y necesita sumar puntos.

Si bien no será sencillo, el domingo tendrán la oportunidad de enfrentar a uno de los equipos más débiles de la competencia, Juárez. Si bien los 'Bravos' también consiguieron una victoria en el torneo, también sufrieron dos derrotas muy duras que dejaron bastante expuesto su rendimiento. Por lo tanto, Chivas podría aprovechar este momento para subir posiciones en la tabla.

¿Quién es el multicampeón con Chivas que se ilusiona con su regreso?

El futbolista en cuestión se trata de Carlos Salcedo, quien llegó a Juárez proveniente del Toronto de la MLS. El zaguero central habló en la previa a su duelo frente a Chivas: "Es un partido especial para mí. Hoy en día todo lo que soy se lo debo al Guadalajara por la oportunidad que me dieron de estar casi cuatro años en Europa".

"Me dieron la posibilidad de ganar cosas importantes fuera de México, es algo bonito para cada jugador, siempre ganar algo fuera de tu país se queda para toda la vida", agregó el futbolista de 29 años. Sin dudas será un encuentro muy especial para él considerando que en Chivas ganó la Copa MX en 2015 y la Supercopa MX en 2016.

Más allá del amor que demostró Salcedo, Juárez tiene una necesidad imperiosa de sumar puntos para no seguir cayendo en la tabla de clasificación. El objetivo del club es sumar puntos para no pagar la multa del peor coeficiente de la liga, por lo que no será sencillo arrebatarles puntos de local. Aún así, Chivas también tiene la necesidad de demostrar su valía.