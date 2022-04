No sólo en los equipos grandes hay problemas graves en la tabla de posiciones, pues en la frontera las cosas van de mal a peor. Con 13 jornadas disputadas del Clausura 2022, los Bravos de Juárez han comenzado a tocar fondo, literal en el último lugar de la pizarra general, donde apenas suman ocho puntos, pues acumulan dos victorias, dos empates y 9 descalabros.

Esta situación ha puesto en jaque la posición de Ricardo “Tuca” Ferretti como entrenador del equipo fronterizo, pues con estos números su continuidad estaría pendiendo de un hilo. De acuerdo a información revelada por Rubén Rodríguez, los Bravos estarían ya analizando el futuro de la escuadra, pero sobretodo la continuidad del controversial estratega.

Pues el objetivo principal de la actual temporada era librar la multa económica por estar dentro de los tres últimos lugares del cociente, lo cual no se ha conseguido, y la situación ante los recientes resultados se ha complicado aún más. Por lo que el propio Ferretti, ex técnico de los Tigres UANL, estaría viendo muy complicado que su proceso en el banquillo de Juárez pudiera seguir adelante.

Dicha situación podría tener aún esperanzas si se hicieran cambios sustanciales, es decir que se hicieran modificaciones a media plantilla, situación que sería casi imposible. Esto ha derivado en que la propia directiva esté consciente de la situación y opten por cambiar mejor el puesto de mando del equipo chihuahuense, pues eso de acuerdo a sus análisis refrescaría al conjunto, por lo que, para el siguiente torneo, Ferretti estaría prácticamente fuera.

¿Qué dijo el Tuca ante esta posibilidad?

"Es una decisión exclusiva de la directiva. Yo no me quedo ajeno, me siento mal, abandonar es algo que no haría porque necesito darles la confianza a mis jugadores. Terminando el contrato se platicará de otra situación. Como capitán del barco lo que menos pensaría es abandonarlo. La situación emocional es complicada porque estamos en último lugar, al no lograr los resultados el ambiente es triste", admitió Ricardo Ferretti.