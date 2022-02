Los directivos mexicanos no estarían contentos con el desempeño del argentino en las Eliminatorias, por lo que ya tienen dos opciones conocidas para llevar a México al Mundial.

La permanencia del estratega argentino Gerardo “Tata” Martino pende de un hilo después de que las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 los resultados no se estén dando como presupuestaba, por lo que los rumores de tener un posible reemplazo cada vez se acrecientan más, ya que, si no consigue vencer a Panamá esta semana, su camino con la Selección Mexicana, prácticamente habría terminado.

De acuerdo a Mediotiempo, Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol, ya tendría en la mira a Miguel “Piojo” Herrera para suplir al albiceleste, pero no es un hecho que el famoso ex técnico de las Águilas del América, esté disponible para hacerse cargo del conjunto tricolor, pues al momento se encuentra al frente de los Tigres UANL, por lo que la Femexfut ya tendría un plan C.

Si se diera esta situación, De Luisa y compañía tendrían como su siguiente opción nada más y nada menos que al controversial Ricardo “Tuca” Ferretti, quien ya tendría experiencia en este proceso, pues en su etapa al frente de México, fue cuando arrancó el proceso rumbo a Qatar, después de que se jugara la Copa del Mundo de Rusia 2018, además de que su experiencia en el futbol mexicano es más que basta para sacar el barco adelante.

Mientras que en la Federación no se cierran y también hay un plan D, pues se ha barajeado el nombre del medallista olímpico, Jaime Lozano, quien en agosto pasado consiguió la presea de bronce en Tokio 2020, quien entraría como emergencia de la emergencia, pues existe una posibilidad de que el ex equipo del "Tuca", Tigres, intente evitar su arribo al cuadro azteca, después de que su relación se fracturara por algunos supuestos malos manejos del DT.

Además de que existe un enojo generalizado, de acuerdo a dicho medio, por parte de algunos directivos de la FMF después de que Martino sigue insistiendo en poner de titular a Rogelio Funes Mori, quien vio acción ante Costa Rica, y no ha logrado ser un elemento de peso para el equipo mexicano, por lo que la situación cada vez es más tensa para el “Tata”, ya que se aferra a su compatriota antes de que contemple a los que le sacaron el partido ante Jamaica, Vega y Martín.