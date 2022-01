El timonel de FC Juárez dio a conocer que en su época de jugador no fue sencillo tener como rival al conjunto de Coapa, pues imponía con las estrellas que llegó a fichar.

En el futbol mexicano siempre se dice que hay los famosos “4 Grandes”, que significan los equipos más importantes de la Liga MX, pero en los últimos años son pocos los de esta terna que pueden presumir campeonatos que estén constantes y sonantes, como es el caso de las Águilas del América, escuadra a la que la mayoría quiere vencer y que muchos de ellos al jugar contra los azulcremas viven un “Clásico”, así lo reconoció el polémico Ricardo “Tuca” Ferretti, quien descartó poderlos dirigir algún día.

“Yo creo el América para mi es difícil, por las raíces del americanismo y porque hay una gran rivalidad entre Pumas y América, para algunos es algo absurdo, pero para la mayoría es una realidad, y se ha visto mucho lo que hace si te vas de un equipo a otro que tienen una historia de rivalidades añejas”, dio a conocer el timonel de FC Juárez a Jorge “Burro” Van Rankin en su canal de YouTube.

“Claro que para mí es especial enfrentar al América, yo creo que es el 1 o el 2 de México, es especial por todo lo que representa, yo creo que la institución ha buscado talentos estrellas como antes, yo creo que ahorita están un poco cortos, pero siempre nos han acostumbrado a ello, y antes cuando se escuchaba que iba a traer un jugador, sabías que sería espectacular y no venía uno, sino dos o tres”.

Pero hubo un momento en la carrera del famoso “Tuca”, quien ya venció al América en finales tanto como jugador, así como técnico, en la que él reconoció que le dio miedo enfrentarse a los de Coapa, pues en este momento era un equipo plagado de estrellas que terminó por hacer época y marcando la historia del futbol azteca como pocas veces, por lo que reveló que no fue tan sencillo para él y sus compañeros vencerlos.

“Hubo una época, en 90-91, cuando vamos a la final, estaba Santos, Edu Manga, Toninho, Zague, y si era un equipo que me dio miedo enfrentar por ser muy fuerte, tú sabes, como jugador de repente ves al rival y dices vamos para adelante, pero hay otros que mejor dices espérate tantito, y eso nos pasó con América en aquella final que les ganamos, y donde me retiré con ese gol a balón parado”.