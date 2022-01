Uno de los personajes más controversiales del futbol mexicano sin duda es Ricardo “Tuca” Ferretti, quien ha sido uno de los estrategas que ha recibido una cantidad de calificativos sobre su estilo de juego incontables a lo largo de más de 30 años de carrera como técnico, y uno de ellos ha sido que es muy defensivo, situación que antes le incomodaba, pero ahora el propio entrenador reconoce que ya no le interesa.

“Me gusta saber defender bien, si mis equipos defienden bien, pues soy defensivo, los primeros 10 años me molesto, ahora ya me vale, porque hay un dicho, ‘la ofensiva gana partidos, la defensiva ganan campeonatos. Me gusta defender con la pelota, si tú me dices un jugador que yo lo eché para atrás no hay, aunque si hay un partido en donde pasó que fue la final ante Nacho Ambriz, ahí estuvimos agrupados”, señaló el timonel para el canal de YouTube de Jorge “Burro” Van Rankin.

En esta charla surgió la polémica de cómo fue la táctica fallida que utilizó Santiago Solari al enfrentar en la pasada Liguilla a los Pumas de la UNAM, en donde quedaron fuera a manos de los felinos, algo que fue muy criticado pues todo indicaba que el equipo de Coapa tenía todo para vencer a sus acérrimos rivales, pero Ferretti no quiso crucificar al timonel azulcrema por estas decisiones y salió en su defensa.

“Es muy difícil de poder opinar de esto porque no estás dentro de esta situación, y más en estas instancias donde duele más y a la vez es más criticable, es difícil criticarlo, tendría que estar en los zapatos de Solari, las circunstancias se dieron para que América quedara eliminado, se puede analizar lo que quieras, pero el resultado ya estaba dicho, de veras”, dio a conocer el polémico entrenador de Juárez.

El timonel también reveló que en su carrera el vencer a las Águilas del América no es cualquier cosa pues son partidos en los que tienes que dar todo por lo que representan, pues su historia ha dejado un legado que es el jugarse el todo por el todo contra ellos, aunque confesó que en la actualidad él haría cambios de raíz en el Nido, pues es un cuadro acostumbrado a tener fichajes óptimos.