Chivas de Guadalajara dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones con Veljko Paunovic como entrenador, la primera gran apuesta de Fernando Hierro como director deportivo, aunque en la pretemporada finalmente se le escapó la Copa Sky luego de caer en la final 2-0 ante Cruz Azul.

A días nada más para el inicio del Clausura 2023 de la Liga MX, el verdadero objetivo del Rebaño, el delantero Fernando Beltrán expresó que están preparados para pelear por el título más allá de todo lo que le ha costado al equipo ser protagonista en los últimos torneos y dejó un mensaje del que podrían tomar nota en América, Cruz Azul y Pumas.

"Chivas sigue siendo el mejor de México, no me gusta hablar porque no he sido campeón tampoco, pero el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo, sé lo que es sufrir aquí para poder llegar, vas con todo en contra. Cuando subí acá, comencé a ver lo difícil que es el reto de poner a Chivas en lo más alto", expresó en diálogo con TUDN.

Beltrán entiende que Chivas necesita contar con todos sus futbolistas a gran nivel para poder pelear el título y reveló que fue por eso que se encargó de convencer a Alexis Vega de quedarse con el equipo al menos por un torneo más y busque despedirse, cuando llegue el momento, lleno de gloria.

"Se ha armado un buen equipo, no de ahorita sino de tiempo atrás, donde han traído buenos jugadores en posiciones que hemos necesitado. Alexis regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí", aseguró.