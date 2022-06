El calendario de los Rayados del Monterrey para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX indica que en la primera jornada enfrentarán al Santos el domingo 3 de julio en el estadio Corona y el equipo de Víctor Manuel Vucetich ya tiene de manera oficial a su segundo refuerzo: el extremo ecuatoriano Joao Rojas, procedente del Emelec.

El martes, el Emelec -que próximamente sería dirigido por Hugo Sánchez- enfrentó al Atlético Mineiro en el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores que terminó empatado 1-1 en el estadio George Capwell, en este compromiso ya no tuvo participación Joao Rojas cuyo juego más reciente con el Bombillo fue el 24 de mayo contra Inpendiente Petrolero en el cierre de la fase de grupos del torneo de Conmebol.

Después de este partido, Joao Rojas se despidió del Emelec con declaraciones emotivas: “soy hincha de este club, socio de este club porque lo amo, y los que me conocen, mis amigos, saben que soy muy poco expresivo y que cuando digo algo lo digo por que así lo siento. Lo que hoy viví como fan no tiene precio. Hoy me voy con la mejor experiencia que he tenido durante todos estos años".

Joao Rojas, actualmente con 24 años de edad y quien también estuvo en la órbita del América, jugó para el Emelec a partir de 2017 hasta 2022 y con este club fue campeón de la Serie A de Ecuador en 2017. Antes de viajar a México, el extremo ecuatoriano no quiso hablar de los retos que tendrá en el Monterrey, pero el Emelec hizo oficial el fichaje el miércoles.

En una nota informativa publicada en su portal de internet y amplificada en sus redes sociales, "el Club Sport Emelec informa que ha llegado a un acuerdo final con el Club Monterrey de México para la transferencia definitiva del jugador Joao Rojas, por el 100% de sus derechos económicos y federativos".