El quinto refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca no quiso tomar vacaciones para incorporarse lo más pronto posible a su nuevo equipo.

Solo seis días después de haber perdido la final del torneo Clausura 2022 con los Tuzos del Pachuca ante los Zorros del Atlas, Fernando Navarro reportó el sábado a la pretemporada de su nuevo equipo, los Diablos Rojos del Toluca donde se reencontrará con el director técnico Ignacio Ambriz como refuerzo para el torneo Apertura 2022.

"Quería seguir con la inercia de estar en competencia, de no perder nada en lo físico y adaptarme lo antes posible al club, a mis nuevos compañeros y al cuerpo técnico. No quise perder tiempo en vacaciones, fui a lo esencial, a ver a mis hijos, y ya venir acá y empezar prácticamente al parejo de mis compañeros", dijo Fernando Navarro quien fue parte del León campeón en el Guard1anes 2020 bajo el mando de Ignacio Ambriz.

El Toluca ha sido uno de los equipos más activos en cuanto al fichaje de refuerzos de cara al torneo Apertura 2022 con las incorporaciones del portero Tiago Volpi, los defensas Andrés Mosquera y Fernando Navarro, el mediocampista Sebastián Saucedo y el delantero Jean Meneses.

“Es un reto importante venir a un equipo que no le ha ido bien en cuanto a resultados, pero que sin duda hoy, creo que hay grandes jugadores, un excelente cuerpo técnico y la afición que siempre los ha acompañado, entonces creo que se ha juntado todo para que Toluca vuelva a estar en los primeros planos, donde a mí me tocó verlo crecer”, expresó Fernando Navarro quien disfrutó de la época de los Diablos Rojos con Hernán Cristante, Fabián Estay, Vicente Sánchez y José Saturnino Cardozo, entre otros. “Tenemos que tratar de regresarle eso lo antes posible, no por nada tiene tantos títulos. Entonces tenemos que estar a la altura, entender en qué equipo estamos y pelear por los primeros lugares."

Funciones de Fernando Navarro con Toluca de Nacho Ambriz

Fernando Navarro también mostró su beneplácito por reencontrarse con Ignacio Ambriz. “Con el estilo de juego de Nacho, una de las cosas fundamentales es la movilidad, y la agresividad al momento de perder la pelota. Dentro de la movilidad viene lo demás, que es ir conociendo a tus compañeros, la técnica de cada uno, la velocidad". Sobre sus funciones en la cancha apuntó: “Tratar de encontrar esos espacios vacíos, generarle espacios al compañero, entonces esa parte técnica es muy importante con Nacho y creo que en el momento que el equipo termine de entender y de agarrar el ritmo y la forma en que a Nacho le gusta que juguemos, vamos a ser un equipo bastante complicado, sobre todo en casa por las condiciones en que juega Toluca normalmente".