La Franja presentó al delantero estadounidense, que llega en calidad de préstamo procedente del New England Revolution.

La lista de bombazos en el mercado de pases del Torneo Apertura 2022 sigue creciendo y el más reciente fue anunciado por Puebla: Jozy Altidore. El delantero estadounidense es el nuevo refuerzo de la Franja y llega para reemplazar a Fernando Aristeguieta, quien quedó descartado para lo que resta de semestre por una fractura de tibia y peroné.

Los Camoteros dieron a conocer la contratación de Altidore a través de un video en las redes sociales, confirmando de esta manera los rumores que circularon durante todo el día sobre su inminente incorporación. El delantero llega procedente del New England Revolution en calidad de préstamo para disputar todo el Apertura 2022 con el Puebla.

"Después de una llamadita y unas recomendaciones 100% avaladas, ¡Ahora sí, es un hecho! ¡Bienvenido al Pueblota, Jozy Altidore! ¡Ya eres un hijo de tu enfranjadísima, vamos a romperla!", reza el mensaje de la Franja a través de su cuenta de Twitter, en la que muestran un video de Altidore aceptando la propuesta de la Franja.

Vale destacar que Altidore no venía disfrutando de la regularidad esperada en el New England Revolution, equipo en el que solo tuvo la oportunidad de jugar cuatro partidos como titular en la temporada. El estadounidense casi siempre ingresó como recambio y no pudo disputarle el puesto al delantero estelar del equipo: Gustavo Bou.

¿Cómo está Puebla en el Apertura 2022?

La Franja tuvo un muy buen comienzo de temporada con dos victorias de manera consecutiva, pero el rendimiento vino a menos y actualmente suman tres partidos sin sumar de a tres. La llegada de Altidore puede darle ese plus que tanto ha necesitado el equipo de Nicolás Larcamón en las últimas semanas y volver a competir a gran nivel.