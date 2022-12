El Futbol de Estufa de la Liga MX no descansa rumbo al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Uno de los grandes temas a resolver en este mercado de fichajes es el que involucraba a Guillermo Ochoa, quien culminaba su contrato con el Club América en diciembre de 2022 y cuyo futuro era toda una incógnita.

Desde hace semanas e incluso meses que se viene hablando de las negociaciones entre Memo y la directiva de las Águilas para conseguir (o no) una renovación. Lo cierto es que el portero se fue a jugar el Mundial de Qatar 2022, y luego de su regreso, aún era una incógnita si volvería a reportar en las instalaciones de Coapa.

Muchas versiones han corrido acerca de esta larga novela que tenía en vilo a los aficionados Azulcremas: negociaciones pausadas, interés de la MLS o España, porteros que irían a buscar en Coapa, o hasta el desinterés del cancerbero por quedarse. Sin embargo, en las últimas horas la situación habría llegado a un final feliz.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de ESPN, John Sutcliffe, afirmó que Guillermo Ochoa extenderá su vínculo y se quedará a jugar con el América. De todas maneras, la fuente no precisó de cuánto tiempo será el nuevo vínculo habida cuenta de los 37 años de edad que suma Paco Memo.

"Si le vas a las Águilas del América, tranquilo, Guillermo Ochoa seguirá en el América. Mucho se ha dicho, que si no llegaban a un acuerdo, que si Memo quería irse a otro lado, que tenía ganas de quedarse, que venían negociando. Bueno, en estas últimas horas he podido confirmar que Guillermo Ochoa seguirá en Coapa, seguirá siendo el portero titular de las Águilas. Veremos en qué afecta esto o no la permanencia de Óscar Jiménez", explicó en un video el reportero.