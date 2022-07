El mercado de fichajes de verano tuvo grandes nombres bajarados para llegar al futbol mexicano de cara al Torneo Apertura 2022, incluso se llegó a hablar de futbolistas de talla mundial. Uno de ellos fue Luis Suárez, quien fue vinculado con varios equipos de la Liga MX como Cruz Azul y Toluca.

En las últimas horas, el Pistolero prestó declaraciones públicas donde admitió los intentos de La Máquina Cementera y los Diablos Rojos por contratarlo, pero confesó que el balompié azteca ya no está en consideración. "Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción", dijo el futbolista para Sport 890 de Uruguay.

De acuerdo a información publicada por ESPN, el interés por el delantero charrúa fue más allá de una charla con el entrenador, pues Jaime Ordiales también habría contactado a su agente hace dos semanas. Y más allá de que el jugador aguardaba por la posibilidad de jugar en River Plate o algún otro equipo de Europa, habría habido otro factor que hizo declinar la posibilidad desde el lado de La Noria.

Según le habrían dicho fuentes Cementeras al medio citado, el representante de Luis Suárez le habló a Cruz Azul de cifras económicas relacionadas al último contrato del Pistolero en Atlético de Madrid, donde percibía 10 millones de euros libres por año. Para jugar en territorio mexicano, a ese monto habría que sumarle un 35 por ciento de impuestos más otro 6 por ciento de capital social, lo cual hacía que el fichaje resulte más un sueño que una posibilidad.

Suárez tenía un pre acuerdo con River Plate

El propio Luis Suárez reveló que tenía todo acordado con River Plate en caso de que el Millonario clasifique a los cuartos de final de la Libertadores, cosa que no obtuvo de manera polémica: “Con River había llegado a un acuerdo, eso está confirmado. Lamentablemente con la eliminación eso se cayó. No era un tema económico, con Enzo (Francescoli, manager de River) no hablamos en ningún momento de plata”.