Hace más de seis meses que Marco Fabián es agente libre y está en la búsqueda de un nuevo club. Su agente quiso acomodarlo en distintos equipos de Liga MX, Major League Soccer y otras ligas del extranjero, pero fracasó en el intento y el mediapunta de 32 años sigue entrenándose por cuenta propia. Uno de los factores que más complicaciones le ha dado a la hora de conseguir institución fue el dinero, pero esto ya no será un problema.

En plática con La Última Palabra, programa deportivo de Fox Sports, el exfutbolista del Deportivo Guadalajara aseguró que está dispuesto a sacrificar dinero con tal de volver a jugar al futbol. Le dará todas las facilidades al que apueste por él: podrá ser fichado gratuitamente (ya que es libre) y además el salario no será su prioridad. Con esto, podemos apreciar que realmente el dos veces mundialista con la Selección Mexicana desea brillar en un campo de juego como en las viejas épocas.

"Totalmente (sacrificaría lo económico). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al futbol. He estado en pláticas… El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera. Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado", confesó Marco Fabián.

Más adelante señaló: "Si me retiro o si sigo en el futbol, (pues) creo que queda Marco para rato. Vengo con muchísimas ganas, de regresar a comerme la cancha, lo que tenga por delante. Hoy estoy cerca, estoy en pláticas, esperemos que puedan ver a Marco Fabián de nuevo disfrutar lo que más me gusta hacer que es jugar al futbol".

El jugador que tuvo un paso por F.C. Juárez en la temporada 2020/21 está cerca de cumplir su objetivo de volver a jugar al futbol y ser feliz dentro de un campo de juego. Reveló que está en negociaciones, además de que le soltó un aviso a otros clubes de que no se deben preocupar por el dinero para ficharlo. ¿Veremos a Marco Fabián en la Liga MX para el Torneo Clausura 2022?