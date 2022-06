Figura de Atlas no se baja de la Selección Mexicana: "Voy a seguir soñando"

La Selección Mexicana atraviesa un difícil momento, después de llegar con problemas al cierre de las Eliminatorias Concacaf y perder 0-3 ante Uruguay en su primer amistoso preparatorio para Qatar 2022. Entre las críticas a Gerardo Martino, aparece la de no convocar a ningún jugador de Atlas, reciente bicampeón del futbol mexicano, pero sin representación en las nóminas del Tri.

Uno de los grandes referentes de los Zorros es Aldo Rocha, volante central y capitán en el equipo dirigido por Diego Cocca. Pese a que su buen nivel no ha bastado para convencer a Martino, el futbolista no baja los brazos ni le cierra las puertas al Tri. “Siempre voy a estar ilusionado, porque mientras sea un jugador activo, así tenga 38 o 40 años y no haya ido a la Selección, yo voy a seguir soñando para poder asistir”, afirmó en diálogo con ESPN.

De todas formas, Aldo Rocha sabe que de momento la convocatoria parece poco probable: “Lo veo complicado por las situaciones que se han presentado y por lo sorprendentes que han sido las convocatorias, pero voy a seguir con la fe intacta e ilusión de querer estar ahí para poder aportar algo y también darme cuenta si puedo aportar o no”,reconoció el capitán de Atlas.

Incluso, aunque no aparezca en los planes de Gerardo Martino, Aldo Rocha sabe que debe estar preparado de cara a futuro: “En lo personal voy a seguir soñando para poder estar en la Selección, voy a seguir mejorando hasta mi futbol para que el día de mañana si no es con este técnico, pueda tener alguna convocatoria con algún otro”. Para Diego Cocca, el mediocentro es una pieza fundamental.

Así se gestó el bicampeonato

Después de 70 años, Atlas no sólo volvió a salir campeón, sino que lo hizo por duplicado. “El convencimiento del grupo, directiva, cuerpo técnico, sobre todo que lo hablamos es muy importante en esta reestructuración de la institución y fue eso, el convencimiento de querer trascender, de querer crecer, de cambiar ese Atlas que en realidad todos lo miraban como el que no ganaba nada”, explicó Aldo Rocha sobre las claves del éxito.