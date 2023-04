En lo que va del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Tigres ya bajo el mando del director técnico Marco Antonio Chima Ruiz han tenido un rendimiento que los ha hecho bajar al séptimo lugar de la clasificación con 21 puntos hasta antes del partido de la jornada 14 contra los Cañoneros del Mazatlán.

Para el volante Javier Aquino, el mal momento de los Tigres tiene un origen muy bien identificado: "Es un tema mental que ha ido afectando, el que no caigan los goles y los compañeros les da ansia de meter las ocasiones que no han llegado y en la parte de atrás no hemos sido sólidos".

Javier Aquino no se explica como es que teniendo en el ataque a André-Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez y Nicolás López, la producción de goles no sea mayor: "Para mí es un tema de confianza, todos dejamos de lado el aspecto mental, dentro del futbol nos olvidamos un poco de eso, porque tenemos tres de los últimos cuatro campeones de goleo, un equipo de grandes jugadores, hay momentos y partidos en los que la pelota no entra y vas cayendo en desconfianza y parece ir todo mal.

Por otra parte, Javier Aquino habló de Diego Lainez quien se sumó al equipo de los Tigres para este torneo Clausura 2023: "A Diego lo vemos bien, un joven que ha vivido procesos a pasos agigantados, tiene 22 años y ya ha estado en Europa, en selección mexicana y tiene talento, ganas y es cuestión de tiempo para que pueda sumar minutos, está adaptándose al equipo, ha ido de menos a más y nos va a dar alegrías a la institución".

Javier Aquino sobre su vida personal

Días atrás, Javier Aquino fue muy criticado por una imagen donde se le ve en plan de fiesta previo al partido contra el Toluca. Al respecto el jugador rechazó los cuestionamientos porque "mi vida personal es algo que no les interesa, soy futbolista y se me juzga por lo que hago en la cancha".