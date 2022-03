Las imágenes duelen. La Corregidora fue escenario de una verdadera tragedia para el futbol mexicano como espectáculo y dejó ver las peores miserias que rodean al deporte que despierta la pasión de millones alrededor del mundo. La violencia, incontenible, puso en jaque al juego. El partido entre Querétaro y Atlas, correspondiente a la novena jornada del Clausura 2022, forma parte desde ahora de una de las páginas más oscuras de la historia de la Liga MX.

Mientras ya se han iniciado las investigaciones que permitan realizar las denuncias correspondientes y aplicar sanciones que serán "ejemplares y sin precedentes", según expresó el presidente ejecutivo de la Liga MX Mikel Arriola; el testimonio de un aficionado rojinegro pone la mira sobre la posibilidad de una emboscada planificada por la barra del equipo local.

"Todos los del Atlas estábamos ahí en un rincón, estábamos acorralados. Yo dije 'pues va a ser como en otros estadios que calman la cosa, sacan a la gente y dejan a los de fuera'. Pero no. No había policía, estaban nada más los del grupo privado de seguridad que son morros. Los de seguridad nos abrieron la cancha, así como diciendo 'métanse, se los van a madrear'. Luego se brincaron los de Querétaro a la cancha y ahí fue ya un sálvese quien pueda", relató en diálogo con Informador.

Hugo, aficionado que tiene un amigo hospitalizado producto de la violencia desatada, se mostró convencido de que fue una emboscada lo que sucedió en La Corregidora: "Fue una emboscada. Había señores llorando, diciendo 'por favor, por favor, dejen a mis hijos'. Parecía una guerra. Y eran niños chiquitos. Cuando volteo veo que se estaban golpeando como diez a un cabrón y era mi amigo. Yo me fui a recogerlo y ya tenía como 200 patadas y se levantaba y lo volvían a tirar. Yo le decía 'ya estuvo, ya estuvo'. Me empezaron a corretear a mí y ya no los vi. Yo me salvé porque no tenía playera".

"Siento que las porras de Querétaro ya tenían preparada la emboscada"

El aficionado de los Zorros del Atlas cree que el proceder de la barra de Querétaro fue muy organizado como para haberse tratado de un conflicto que estalló sin haber estado premeditado y así lo explicó en su testimonio a Informador.

"Voy a investigar, pero siento que las porras de Querétaro ya traían preparada la emboscada. Estaba muy organizada para golpearnos. Nos arrinconaron tres veces. Ellos (las autoridades) saben que es un partido muy caliente, pero no había dispositivo, no había policías suficientes o huyó la policía. Yo sólo vi de seguridad privada", manifestó.

El comunicado de Atlas

Desde las redes sociales de Atlas se publicó un comunicado para expresar su repudio a los hechos de violencia de los que, consideran, su afición fue víctima. "Atlas FC lamenta y reprueba los eventos suscitados en el Estadio La Corregidora. El fútbol debe ser un aliado para promover valores y diversión para toda la familia", comienza.

Y agrega: "Solicitamos a las autoridades pertinentes, a la Liga MX y a la FMF investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, determinando responsabilidades a quienes resulten involucrados y se aplique toda la fuerza de la ley".