Se encamina la Jornada 8 del Apertura 2022 de la Liga MX pero todavía se sigue hablando de lo que fue la presentación de Pumas UNAM en el Trofeo Joan Gamper contra Barcelona. Los dirigidos por Andrés Lillini llegaron ilusionados al Camp Nou, pero no se llevaron más que una paliza de los de Xavi Hernández.

Con goles de Robert Lewandowski, Ousmane Dembelé, Pierre Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong y un doblete de Pedri, los catalanes derotaron 6-0 a los mexicanos en España para llegar de la mejor forma posible al debut de LaLiga, que será este fin de semana contra Rayo Vallecano, en condición de local...

Voces autorizadas criticaron el funcionamiento de los Universitarios frente al Blaugrana. Hugo Sánchez fue uno de los que despotricó contra los capitalinos pero los cuestionamientos también aparecieron desde Europa. No solamente la prensa del Viejo Continente: un exdirectivo del Barcelona evidenció a Pumas.

"No he visto, sinceramente, un club europeo que venga y se haga fotos con el entrenador contrario, nunca. Si piensas que a los que tienes delante son tus ídolos, eso te condiciona. No te presentas de igual a igual", comentó Xavi Martín, exdirector de La Masía, frente a los medios después del juego.

¿Qué sigue para Pumas UNAM?

Los dirigidos por Andrés Lillini tendrán la oportunidad de reivindicarse este fin de semana frente a su público. Este sábado 13 de agosto, los Universitarios chocarán contra el Club América en una nueva edición del Clásico Capitalino. El Estadio Olímpico será una fiesta para recibir al equipo de Dani Alves.