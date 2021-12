Ganando dos Liga MX, un Campeón de Campeones y dos torneos organizados para Concacaf, este exfutbolista se metió en la historia del América. En 2005 fue valorado como el mejor defensa lateral del certamen mexicano y alzó el Balón de Oro. ¿Ya saben quién es? Sí, hablamos de José Antonio Castro.

El Gringo, como lo conocen dentro del ámbito deportivo, dejó una huella imborrable en Coapa pero, por cuestiones netamente laborales, pasó la acera para tener una experiencia en Cruz Azul. Fue ahí, en La Noria, donde el ahora director técnico realizó sus primeras armas como entrenador en juveniles...

El 2018 fue de éxito total. El estratega de 41 años llevó a la Sub-15 de La Máquina a dar la vuelta olímpica del campeonato de la Liga MX y eso le dio la oportunidad de ir en busca de nuevos desafíos profesionales. Dio el gran brinco para acompañar, como auxiliar, a 'Pity' Altamirano en los Gallos Blancos de Querétaro.

Ahora, fuera de la actividad, el Gringo Castro habló con RÉCORD sobre su futuro. "Claro (me gustaría dirigir al América), si me agarra bien preparado, claro que me gustaría. Me gustaría dirigir en un gran proyecto rambién, si otro me invita también estaría encantado porque es lo que aspira uno, que le den oportunidad".