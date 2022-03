No se habla de otra cosa en México y en varios países de todo el mundo: la tragedia ocurrida en el Estadio de La Corregidora es uno de los episodios más tristes y lamentables en la historia del futbol. "Aficionados" de Querétaro y Atlas protagonizaron una batalla campal en pleno campo de juego y gradas, lo que dejó un saldo de 22 heridos graves y 0 fallecidos según los reportes oficiales. Estas cifras podrían variar en las próximas horas, ya que varios se encuentran en estado delicado en distintos hospitales.

El trabajo realizado por las distintas autoridades en la jornada de ayer decepcionó a propios y extraños, desde la pasividad de la policía para controlar la bronca hasta los números entregados por la Protección Civil de la ciudad. Es por eso que los fanáticos están esperando una resolución a la altura de las circunstancias por parte de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y la Fiscalía de Querétaro.

En esta ocasión pondremos el ojo en este último. La cuenta oficial señaló en redes sociales que se "ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora". Más adelante, completó: "Se informará conforme las investigaciones lo permitan".

Hay una realidad: las autoridades tienen acceso a todo tipo de videos e imágenes que se registraron en medio de la batalla campal de ayer, ya que los mismos se viralizaron en redes sociales y generaron la indignación de todo un país (y más). Hay decenas de grabaciones en donde se pueden apreciar a los agresores, quienes no dudaron en golpear de manera cruel y desleal a seguidores del equipo rival. No hay excusas para que no se haga justicia.

Mikel Arriola, comprometido con la causa

El presidente ejecutivo de la Liga MX dejó en claro que está a completa disposición de las autoridades de Querétaro para "la determinación de sanciones ejemplares para responsables de actos violentos". Además, ya inició viaje hacia la ciudad en donde hace de local Gallos para poder colaborar de cerca con ellos, y así "continuar con la investigación que arroje sanciones contundentes contra la inadmisible violencia en los estadios de futbol".