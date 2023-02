En gustos se rompen géneros, y cada futbolista tiene una opinión sobre cuál es el campeonato que más ayuda a potenciar sus condiciones. Es una realidad que pese a la calidad, no cualquiera logra adaptarse a la Liga MX.

El futbol mexicano cuenta con distintos ecosistemas y canchas complicadas, además de un formato de competencia difícil de entender. Por esto, no todos los jugadores destacan al momento de recibir una oportunidad.

Durante los últimos años, se ha creado una rivalidad considerable con la MLS, existiendo cualquier cantidad de comparaciones entre estos dos campeonatos, que han adoptado formas de trabajo muy diferentes.

Para el Clausura 2023, uno de los jugadores a seguir que llegó a Santos Laguna es Emerson Rodríguez, que el pasado 27 de enero fue presentado como nuevo futbolista de los Guerreros proveniente del Inter Miami de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, entregó elogios al futbol mexicano: "Quería competir, ganar minutos. En la MLS me sentí muy bien, pero la Liga MX me favorece y me gusta más, ya que es competitiva y rápida. Me va a ayudar a mejorar", aseguró.