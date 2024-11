Santos Laguna culminó su año después de la derrota que sufrió por 3-2 ante Querétaro este viernes. Los Guerreros tuvieron un 2024 para el olvido y fueron el peor equipo del Apertura 2024 ya que terminaron últimos y cosecharon tan solo 10 puntos en las 17 jornadas disputadas.

De hecho, este fue el peor desempeño de Santos Laguna en la historia de los torneos cortos. Los Guerreros habían terminado 15° en el Clausura 2024 y la idea era mejorar ese desempeño, pero ocurrió todo lo contrario e incluso empeoraron. Por ese motivo, el capitán Carlos Acevedo le envió un mensaje a la afición.

ver también Revelan cuál sería el nuevo formato de la Leagues Cup, el cual cambiaría el calendario de la Liga MX

“Mis queridos guerreros, termina un torneo muy difícil, complicado e incluso el peor para todos en muchos sentidos. Gracias por apoyar a los que estuvieron y a los que no también porque no dudo que pronto estarán de nuevo”, escribió en primera medida el portero en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

“A la afición lagunera reconozco y me disculpo porque no merecen el lugar donde estamos y trabajaremos para poder darles las alegrías que realmente sueñan. Es importante reconocer errores todas las partes que nos harán ser más grandes. También no nos definirá una acción, pero decirles que un guerrero nunca muere. Y mi corazón sigue latiendo. Hay que caer en lo más oscuro para resurgir de las cenizas”, agregó Carlos Acevedo en su mensaje sincero.

¿Ignacio Ambriz se quedará en Santos Laguna?

Ignacio Ambriz llegó a los Laguneros con la intención de formar un buen equipo. Sin embargo, el entrenador mexicano no cumplió con las expectativas y reconoció que el club hizo un mal torneo: “Que te puedo decir, es muy malo, quedar en el último lugar no es nada agradable, nada aceptable“, expresó en la conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

“Es cierto que hemos tenido un torneo de muchos inconvenientes. Pero lo que puedo rescatar es que ciertos jóvenes se afianzan para poder el torneo que viene ser titulares, me ha gustado cómo se han comportado algunos de ellos”, agregó Ignacio Ambriz.

Por último, el entrenador de Santos Laguna habló sobre una posible salida: “De lo otro, no sé, yo tengo que entregar un informe, tengo que juntarme con la directiva y lo que decida la directiva creo que está en todo su derecho”.