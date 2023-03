Después de consagrarse campeón de la Liga MX, donde además suele mostrar una gran regularidad, pocos se esperaban que Pachuca quedara eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Motagua de Honduras. Los Tuzos definieron la eliminatoria en el Estadio Hidalgo, pero les empataron sobre el final y se despidieron por el gol de visitante.

Tras la eliminación, Guillermo Almada habló en conferencia de prensa y reconoció el fracaso del Pachuca, pero igual cargó con dureza contra el arbitraje. El entrenador uruguayo consideró duduoso el penal con el que Motagua empató sobre la hora, por lo que no dudó en reclamar.

"Si quisiéramos una competencia seria, deberíamos tener otro tipo de arbitraje. Pero bueno, no soy el encargado de llevar a cabo estas situaciones. No quiero abrir una opinió más en un momento que no quiero justificarme con el árbitro, sino en los errores que cometimos", opinó Guillermo Almada tras la eliminación del Pachuca.

El estatrega de los Tuzos profundizó luego en lo injusto del resultado, aunque reconoció el fracaso: “Indudablemente lo es, a pesar de que fuimos muy superiores al rival, pero no lo reflejamos en el marcador. Como se los dije a los jugadores, esto no es de méritos, sino de goles”, explicó el uruguayo.

Faltó precisión

Asimismo, Almada consideró la falta de eficacia ofensiva como uno de los causantes de la eliminación ante Motagua: “Lo que pasó esta noche es difícil de explicar por lo que generamos uno y otro equipo. El pecado está en todas las situaciones que erramos, en la falta de definición que se dio en algunos momentos del partido que seguramente nos hubiera dado mayor tranquilidad”, manifestó.