Después de conseguir un rescatable empate ante las Águilas del América en la ida de Semifinales que se disputaron en el estadio Azteca, el timonel de los Tuzos de Pachuca, Guillermo Almada, aprovechó para destacar que su equipo sigue invicto como local en el actual Torneo Clausura 2022, pero eso no lo hace confiarse pese a que el siguiente duelo es como local en el estadio Hidalgo, ya que aseguran el objetivo es ganar.

“Hasta que no logremos el objetivo, no vamos a disfrutar nada, América recibe respeto y tonto sería de nuestra parte confiarnos. Vamos a jugar una final contra ellos el domingo y va a ser más duro”, comentó Almada. Hasta el momento la escuadra hidalguense no conoce la derrota desde hace 15 partidos disputados en casa, por lo que su posición en la tabla les permite buscar el empate o la victoria para acceder a la Gran Final cuando reciban a las Águilas.

“En la vuelta necesitamos jugar como en el segundo tiempo, ser precisos. América hizo sus cosas, no nos sentimos cómodos cuando no imponemos las condiciones. Tenemos que tener más continuidad, sobre todo lo que hicimos en el segundo tiempo. América tiene buenos futbolistas y buen andamiaje, terminamos asediando el arco. Tenemos que tener más continuidad en los 90 minutos. Marcar una superioridad grande no existe, cualquier detalle puede desequilibrar el partido, tenemos que tener contundencia en el segundo tiempo”.

Acerca del polémico penal que le dio el empate a los Tuzos de Pachuca después de un roce que se dio entre el seleccionado nacional, Jorge Sánchez sobre Avilés Hurtado, el entrenador del conjunto blanquiazul explicó que era un penal más que claro y desmenuzó la situación para que se analizara de esa manera y no por situaciones de favoritismos, pues cabe recordar que, para este encuentro, América no llegó de favorito.

“El penal, no sé exactamente qué le tocó, cuando va en carrera, le toca el pie. Fue claro, vi las imágenes y también lo vi en el partido, me pareció que esa situación fue clara y me quedé con eso”, apuntó Almada, quien ahora ya está más que enfocado para el compromiso de vuelta, el cual promete mucho, y se celebrará el próximo domingo en la cancha del Estadio Hidalgo, donde los americanistas no tienen tan gratos recuerdos.