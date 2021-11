El Deportivo Toluca fue claramente de mayor a menor en este Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX: inició de gran manera y hasta peleó por ser líder del campeonato en algunas jornadas. Sin embargo, en la segunda mitad se derrumbó totalmente y no volvió a ganar después de la fecha 9 (3-1 al América). A partir de allí, sumó 4 empates y 4 derrotas, resultados que lo llevaron a jugar un partido por Reclasificación ante Pumas UNAM. Y ya todos sabemos qué sucedió...

En el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos cayeron 1-2 ante la Universidad y se despidieron del torneo. Esta pésima racha de 9 compromisos sin conocer la victoria generaron que se ponga en duda la continuidad de Hernán Cristante al mando de la Dirección Técnica del primer equipo, algo que suele suceder cuando los resultados no acompañan. "Se verá qué decisión se toma de parte de Francisco (Suinaga) y Sinha, y de nosotros también", señaló el argentino tras la derrota, dando señales de una posible salida.

En la jornada de ayer, Cristante le entregó a la directiva un exhaustivo análisis de lo que fue el campeonato. En el mismo aparecen todos los detalles del rendimiento del equipo y de todos los jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Tras analizar estos números los mandamases del Toluca tomarán una decisión sobre el futuro del DT, pero todo parece indicar que la misma ya está encaminada.

De acuerdo a distintos medios que cubren la actualidad del equipo Choricero como Reforma Cancha o Juan Carlos Cartagena, la directiva le dará continuidad al proyecto del exportero. Esto es algo que aún no está confirmado, pero es la opción más probable ya que en Toluca no quieren cortar más procesos; además de que no cuentan con mucho presupuesto como para despedir al argentino y contratar a otro entrenador. Es por estos motivos que le cumplirán el contrato.

Eso sí: esto no quiere decir que concuerden en todas las decisiones que ha tomado en los últimos meses. Los máximos directivos se sentarán a platicar con Hernán Cristante para corregir distintos detalles y evitar que el Toluca caiga en los mismos errores que lo dejaron afuera de los dos campeonatos recientes de Liga MX.