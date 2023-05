Pese a que Toluca lo intentó, ya no le alcanzó el gas para poder sellar la remontada contra Tigres. Luego de que consiguieron la tercera anotación, misma con la que igualaron el marcador global, no tuvieron una sola jugada de peligro, lo que le permitió a los de Nuevo León encontrar las redes del arco de Volpi para ganar la serie.

Al final del partido, los jugadores del Toluca se mostraron desilusionados, mientras que las tribunas se llenaron de llano por parte de los aficionados choriceros. Ignacio Ambriz, estratega del equipo, no dejó claro si se mantendrá al frente de la institución. Admitió que ese es un tema que deberán abordar otras personas, aunque manifestó que no tendría problema en irse.

“No soy el que puede pensar si voy a seguir o no. Eso lo tendrá que decidir la directiva. Lo que pueda venir, no me espanta. Vengo, trabajo, intento que el equipo haga las cosas de la mejor manera. Si hablara de un año futbolístico, en números, estamos bien, pero en resultados no. De mi cuestión, mi cabeza no me da”, dijo.

“Los entrenadores dependemos de los resultados. Si la directiva quiere seguir conmigo, o hacerme a un lado, tampoco pasa nada. Capello es campeón con el Real Madrid, y lo corrieron. Cualquier otro entrenador corre el riesgo”, señaló en la que pudo ser su última conferencia de prensa al frente del Toluca.

Habrá movimientos

Aunque se quede o no Ignacio Ambriz, hay jugadores que no continuarán más en la institución. A lo largo de la semana habrá reuniones para definir el futuro de la plantilla, aunque hay casos como el de Sebastián Saucedo, por ejemplo, en el que apunta a la puerta de salida.