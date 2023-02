En el partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca derrotó 3-1 a su similar de Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez. Luego de comenzar perdiendo, el conjunto Choricero reaccionó a tiempo y remontó de la mano de Maximiliano Araujo (doblete) y Sebastián Saucedo.

Con este resultado, los Diablos Rojos llegaron a 9 puntos y escalaron hasta la quinta posición, por lo que ya se encuentran muy cerca de puestos de clasificación directa a la Liguilla. Ignacio Ambriz, su Director Técnico, no se mostró del todo conforme en conferencia de prensa. Aún así, le envió un mensaje a la afición y dejó en claro que su equipo siempre saldrá a ganar.

"Si algo tengo que decir hoy es aplaudirle otra vez a la gente, la verdad que mis respetos, es una gran afición, siempre apoya en momentos complicados para nosotros. Hoy lo hacemos bien, pero el apoyo de la gente es impresionante, un bonito marco en 106 años del club. Siempre nos ha transmitido esa confianza, esa alegría que sienten cuando el equipo gana y la tristeza cuando el equipo pierde, como cuando perdimos la Final, pero también creo que tú la contagias, dando tu máximo esfuerzo, no dando una pelota por perdida", admitió Nacho.

Más adelante, realizó una autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos: "No me está gustando, y se los mencioné en el entretiempo, los primeros 10 o 15 minutos, como que no estamos enchufados como debes de jugar, nos pasó en Guadalajara, en Monterrey. Después, hemos reaccionado bien en los segundos tiempos, el equipo a finales del primer tiempo vuelve a jugar como a mí me gusta. El ambiente está bien, mañana vajamos a Estados Unidos y siempre tienes que mejorar en todos los aspectos".

Por último, Ambriz dejó en claro que sus jugadores, jueguen bien o mal, siempre tendrán una mentalidad ganadora y harán lo que la afición tanto exige: "El mensaje es que tenemos que salir siempre a ganar y darle la satisfacción a esta gran afición que tenemos y que en lo personal, cada vez me sorprende más el apoyo que nos dan".