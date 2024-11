Tigres UANL sufrió una derrota dura e inesperada este jueves por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. Los Felinos perdieron por 3-0 frente a Atlético San Luis y ahora deberán buscar la remontada en el partido de vuelta que se jugará en El Volcán.

El encuentro del Apertura 2024 se empezó a torcer a favor del rival desde el autogol de Joaquim Pereira. Después Tigres tuvo ocasiones para igualar el partido, pero no fue efectivo y Atlético San Luis aprovechó su localía para conseguir una diferencia importante de cara a la vuelta.

“Nos llevamos 3 goles, son golpes muy duros y ya sabemos lo que tenemos que hacer. En el futbol ya han pasado estas cosas, todos sabemos, cuando se pierde un partido de esta manera las dudas surgen, pero yo confío totalmente en la capacidad nuestra de remontar“, expresó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

“Con el apoyo de nuestro público no tengo ninguna duda de que vamos a remontar y los motivos para esto son las oportunidades que hemos creado hoy, pero las hemos fallado. Hubo cuatro oportunidades, según las estadísticas, claras de gol y más allá que nos faltó el último pase, un último pase es clave para nuestro equipo porque llegadas tenemos de sobra”, agregó el entrenador de Tigres.

Tigres debe remontar en El Volcán para seguir vivo en la Liguilla (IMAGO)

Asimismo, Veljko Paunovic reconoció que el futbol tiene sorpresas y que puede no darse lo planeado en la previa: “Es muy importante que las cosas se vean desde el ángulo del contexto del resultado, de lo que sucede en el campo, queremos una cosa, pero el futbol no puedes nunca pensar que las cosas van a ir según lo planeado, lo que deseas, eso no, por lo tanto, tienes que estar listo para los cambios”.

“Nosotros hicimos los cambios, llegamos a tener oportunidades, sí, pero no marcamos un gol. El gol nos faltó en el momento clave para empatar el partido, nada más de la mejor oportunidad que tuvimos, nos marcaron el segundo gol. Esto es futbol y es lo que les digo, el domingo vamos a volver, vamos a ir con todo, vamos a dar todo por nuestra afición y vamos a ganar“, concluyó el técnico de los Felinos.

¿Cuándo y a qué hora se juega la vuelta entre Tigres UANL y Atlético San Luis?

El partido de vuelta entre Tigres y Atlético San Luis se disputa el próximo domingo 1 de diciembre en El Volcán a las 19:00hs. Con la diferencia de tres goles, los Felinos necesitan convertir tres tantos para clasificar a la semifinal ya que la igualdad en el global les da una ventaja por la posición en la tabla.