Después de 17 años en el campo de juego, el futbolista mexicano, Javier “Chuletita” Orozco decidió colgar los botines como futbolista profesional tras ser parte de siete equipos distintos que van desde el Cruz Azul hasta el Xelajú MC de Guatemala, equipo con el que decidió decir adiós al futbol.

El llamado “Chuletita” Orozco comenzó su carrera como canterano de Cruz Azul donde debutó 2005 y se mantuvo por ocho años después de su debut en 2005, siendo en 2013 cuando dejaba a los de La Noria para emigrar a Santos Laguna, donde se mantuvo hasta 2016 y de ahí decidió jugar para Jaguares de Chiapas en aquel año.

Mientras que los Tiburones Rojos de Veracruz recibieron a Orozco en 2017, y posteriormente decidió irse a Tampico Madero de la Liga de Expansión de 2017 a 2020, situación que derivó en su paso en el Cancún FC hasta el 2021, siendo el futbol guatemalteco su última morada en el futbol con el Xelajú MC donde militó todo el 2021 hasta su retiro.

En lo que fue su último partido, Orozco provocó un conato de bronca por lo que salió expulsado ante el Municipal: "Me decían que cuando tuviera a mis hijos iba a entender un poco más la vida y me ha cambiado para bien. Verlo sonreír es lo más hermoso en mi vida y quiero ahora dedicarme a él. De manera oficial decido darle las gracias al fútbol; es algo precioso que Dios me mandó, el ser futbolista. Ha sido de lo más lindo que uno como jugador pueda vivir. Estoy muy contento con esta decisión porque ahora uno mira la vida de diferente manera", mencionó Javier Orozco en entrevista con FutVox.

Orozco reveló que está por finalizar sus estudios como entrenador, pero reveló que también tiene un gran sueño: "Cuando uno se retira, no falta quien que te quiera invitar a un proyecto y los estudios te ayudan para vincularte mejor con un entrenador o jugador. Me gustaría ayudar a los jóvenes, a lo mejor algo de fuerzas básicas porque siento que son el futuro y si le inyectas el positivismo a ellos, siento que el fútbol puede cambiar para bien".

El canterano cementero fue campeón de la Copa México 2013 con Cruz Azul, mientras que con Santos Laguna conquistó la Liga MX en el Clausura 2015, en una final contra Querétaro donde arrasó al marcar cuatro goles, de igual manera ganó la Copa México con el cuadro de la Comarca en el 2014 y el Campeón de Campeones 2014-15, siendo la Copa de Oro en 2015 el único galardón que conquistó con la Selección Mexicana.