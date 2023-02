La novena fecha del Clausura 2023 de la Liga MX, trajo entre sus novedades la primera victoria de Miguel Herrera al frente de los Xolos del Tijuana. Desde su asunción, como reemplazo de Ricardo Valiño, el Piojo había perdido ante América y Chivas, pero esta vez se dio el lujo de vencer al Pachuca, último campeón, con un contundente 2-0.

Para Miguel Herrera, además, el duelo ante los Tuzos tuvo el ingrediente especial de medir fuerzas con Guillermo Almada, otro de los entrenadores que estuvo en carpeta para dirigir a la Selección Mexicana, aunque en definitiva el elegido fue Diego Cocca. Pues bien, el Piojo demostró, ante uno de los mejores estrategas de la Liga MX, que no sólo es un motivador, como muchos creen, sino que también puede encontrar soluciones desde la pizarra.

Muchos espectadores del Tijuana vs. Pachuca se sorprendieron con un movimiento en particular, el de Lisandro López, habitual primer marcador central, dedicándose casi con exclusividad a marcar a Javier López. La Chofis tuvo encima al marcador argentino durante todo el encuentro, por lo que no pudo gravitar en el circuito de los Tuzos.

Mientras Lisandro López ejercía como una especie de quinto marcador central, fueron Rodrigo Godinez y Nicolás Díaz quienes actuaron como centrales naturales, prestando mayor atención a Roberto de la Rosa. El ajuste de Miguel Herrera le permitió entonces a los Xolos defender con superioridad numérica y no tener desajustes con la Chofis ganándole la espalda al mediocampo.

Con pelota, nada mal

Aunque cuando Pachuca atacaba Lisandro López terminaba como quinto defensor, en salida el argentino asumió varias veces la clásica función de mediocampista central, organizando los primeros pases. Allí, lo del ex Boca estuvo a la altura: entregó 27 pases correctos y solo seis erróneos, es decir, con un 82% de efectividad.

La explicación de Miguel Herrera