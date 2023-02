En los momentos previos al partido de la octava jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX jugado en la cancha del estadio BBVA en el que los Rayados del Monterrey vencieron a los Rayos del Necaxa, un jugador que fue multicampeón con la escuadra regiomontana dijo adiós al futbol profesional.

Nacido el 21 de julio de 1987 en Monterrey, Nuevo León, Jesús Zavala fue un mediocampista que jugó para tres equipos de la primera división: Monterrey, Puebla y Mazatlán, además de uno del ascenso, los Mineros de Zacatecas. A sus 35 años decidió anunciar su despedida del futbol: "Me siento emocionado, tranquilo, dejé todo por el futbol, no le debo nada y no me debe nada, era el momento de decir adiós y retirarme, siempre soñé jugar con el equipo de mis amores (Rayados), ser campeón y qué mejor que se me dio en esta época dorada que tuvimos".

Jesús Zavala debutó con el Monterrey en el torneo Clausura 2006 con Miguel Herrera como director técnico y se mantuvo con el equipo regiomontano hasta Clausura 2018; durante 12 años ayudó a los Rayados a ganar siete títulos a los Rayados, incluidos tres de la Liga de Campeones de la Concacaf con Víctor Manuel Vucetich como entrenador: "la mejor parte de mi carrera fue cuando nos fue bien en la época dorada, ganamos títulos de Liga MX, el tricampeonato en Concacaf, ahí marcó mucho a todos los jugadores que estuvimos en esa época, al club, entonces, eso es con lo que más me quedo".

Jesús Zavala también jugó para la selección mexicana en 31 partidos entre 2011 y 2016. Fue parte del equipo nacional que ganó la Copa Oro en 2011, pero le quedó un sueño por cumplir: "Me faltó jugar un Mundial, estuve a nada, fueron decisiones técnicas, uno trata de acatarlas, también en las Olimpiadas del 2012 estuve entre los refuerzos era (Carlos) Salcido o yo, le tocó a él, pero lejos de eso tuve una carrera muy sana".

Palabras de Víctor Manuel Vucetich a Jesús Zavala

En el reconocimiento que el Monterrey le hizo a Jesús Zavala antes del partido contra Necaxa, el director técnico Víctor Manuel Vucetich le dedicó un mensaje: “Un placer haber trabajado juntos y haber logrado cosas, fue un referente en el equipo, quiero darte las gracias por soportar las decisiones, por el apoyo, felicitarte por tu carrera que fue exitosa, te corregimos un poco la posición (risas), pero darte las gracias por tu apoyo".