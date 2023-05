Uno de los equipos que defraudó con el correr de las jornadas fue sin duda Tigres, quien su enorme plantel finalizó en la séptima posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX. Por otra parte, tras la fase regular del balompié nacional, reconocido periodista de Nuevo León lanzó munición pesada contra Diego Lainez por su pésima campaña.

La llegada de Diego Cocca con el equipo de Nuevo León comenzó con algún traspié, pero con el correr de los partidos su idea se fue aceitando. Sin embargo, tras la salida del argentino para reemplazar a Gerardo Martino en el Tri, el Chima Ruiz no pudo hacerle frente y fue cesado tras caer por 2-1 contra Mazatlán, último equipo del torneo.

Por otro lado, la llegada de Robert Dante Siboldi pareció darle otro tipo de aire a Tigres, pero esto finalmente no le terminó de alcanzar para clasificar directamente a la Liguilla de la Liga MX. En la última jornada ante León, club con el que pelea por clasificar a la Final de la Concachampions, volvió a mostrar varias de las falencias que tiene al momento defender y perdió por 3-0.

Por otra parte, tras la pésima fase regular, Willie González, reconocido periodista de Nuevo León, lanzó munición pesada contra Diego Lainez, de quien se esperaba algo más en este torneo. “Después de haber visto ayer a Diego Lainez, ¿cómo sigue jugando en Primera División? Y a Robert Dante Siboldi... no entiendo por qué lo mete. Eso sí es para decirle a Siboldi: 'Robert, tú dijiste que iban a estar en la cancha los que mejor estaban y este chico, ni en la Liga de Expansión, ¡eh!'", lanzó.

Y agregó: “Se la pasó en el suelo. Muy triste lo de Diego Lainez. Ojalá que Culebro no lo vaya a comprar, no se le vaya a ocurrir. (...) No vamos a tardar en ver a Diego Lainez en el Puebla o en el Mazatlán”. Cabe recordar que que el atacante de Tigres viene de tener un mal paso por el futbol de Europa y que ha sido convocado por Diego Cocca para el Tri.