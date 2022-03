Lo que se vivió este 5 de marzo en La Corregidora quedará en la memoria de todos los aficionados del futbol y del deporte en general. Durante el juego de Querétaro ante Atlas por la novena jornada del Clausura 2022 de la Liga MX, barristas de ambos clubes protagonizaron una batalla campal dentro del terrno y también en las inmediaciones del recinto. Por ahora, las autoridades no confirmaron personas fallecidas.

Familias con niños tuvieron que resguardarse entre las gradas para salvar sus vidas y otras lograron llegar hasta los vestidores de los equipos para buscar ayuda de los planteles profesionales. Nadie se sentía a seguro en el césped, que fue invadido promediando el segundo tiempo, porque se vivía una barbarie.

Niño salvó a aficionada del Atlas

A través de las redes sociales, una fanática del conjunto tapatío describió cómo logró salir del Estadio de La Corregidora en plena riña. "Gracias al niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir con bien. Espero, de todo corazón, que Dios te bendiga mucho", escribió el usuario @Bichiyal_12 en Twitter.

"La camisa esta autografiada. Si llega a ver esta publicación, con gusto, se la regreso. Es esta, al chavo lo recuerdo muy bien", escribió la joven, quien adjuntó una imagen de la playera que le salvó la vida en Querétaro. En medio de malas noticias, es un acto de un aficionado de los Gallos Blancos para rescatar.

El caos en primera persona

La mujer tapatía narró, en primera persona, qué fue lo que vivió este sábado en La Corregidora: "Fue un día muy difícil, sigo en shock. Jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel, con miedo a ser agredida. Fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo y gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza. Jamás, a mis 20 años, pensé vivir algo así. Le doy las gracias a Dios de poder haber salido dentro de lo que cabe, ese momento no se lo deseo a nadie. El futbol no es esto, no es lágrimas, miedo y mucho menos sangre. Me encuentro bien y a salvo".