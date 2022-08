La razón por la que Chivas todavía no cesó a Ricardo Cadena

Con apenas cinco puntos en los siete partidos que lleva disputados en el Apertura 2022 de la Liga MX, Chivas de Guadalajara está hundido en el fondo de la tabla, superando únicamente la posición de los Gallos Blancos de Querétaro, que registran dos empates y cinco derrotas.

La situación tiene pendiendo de un hilo la continuidad de Ricardo Cadena en el banquillo y ya han trascendido los nombres de los candidatos que la directiva tiene para reemplazarlo. Uno de ellos es Antonio Mohamed, quien fue cesado en Atlético Mineiro y en el pasado ha dicho que haber dirigido al América no hace que no evalúe la posibilidad de hacerlo en Chivas. El otro es Ricardo Ferretti, quien no tuvo buen paso por Bravos de Juárez pero ya ha provado su gran valía en el banquillo de Tigres.

Una última opción, que no requeriría de salir a la búsqueda, sería dar a Gerardo Espinoza, entrenador del filial Tapatío, la posibilidad de hacerse cargo de un nuevo interinato hasta la finalización del Apertura, aunque la realidad no parece recomendable teniendo en cuenta las urgencias del equipo.

Más allá de las especulaciones, hay una razón por la que Guadalajara no ha cesado todavía a Cadena pese a notar que no encuentra respuesta a la crisis y tiene que ver con la cruda realidad que atraviesa uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano. Según el periodista Miguel Arizpe, haciendo alusión al "Judas" que tiene como contacto en Chivas, ningún entrenador con el que se han contactado tiene intenciones de tomar el equipo ahora.

"Tonta ideología de puros mexicanos"

En el Comentario al Día que realizó para Telediario, Arizpe explicó que la negativa de los entrenadores mucho tiene que ver con la ausencia de cambios estructurales que notan en Chivas. "Mientras sigan con su tonta ideología de puros mexicanos seguirán siendo igual o peor de mediocres", manifestó.