Con América hundido en la decimoquinta posición del Apertura 2022 de la Liga MX, habiendo acumulado nada más que 4 puntos en los 5 partidos que disputó, los ánimos del equipo y la afición no eran los mejores para afrontar este miércoles en California su compromiso de Leagues Cup ante LAFC de la MLS.

En un partido al que no le sobraron las emociones durante los 90 minutos de juego reglamentarios, que terminaron con empate sin goles, el condimento especial se lo puso la definición por penales en la que fueron Las Águilas que terminaron imponiéndose 6-5 y agigantando la figura del portero Óscar Jiménez.

Y como dicen que en tiempo de crisis el salvador es siempre el que nunca está, al que le tocó pagar excesivas culpas por el mal momento del América fue a Guillermo Memo Ochoa, pues fueron muchos los aficionados que comenzaron a pedir que lo manden a la banca y mantengan a Jiménez.

Sucede que a Memo le recriminaron precisamente el hecho de que no sea un especialista en parar penales, justo con un antecedente cercano que fue el gol con que León derrotó a Las Águilas en tiempo de adición, por la sexta fecha del Apertura, con Ángel Mena marcando desde los 12 pasos para poner el 3-2 definitivo.

¿Qué se dijo en las redes sociales?

Así como desde California hubo americanistas que hicieron sentir su apoyo a Oscar Jiménez, otros en las redes sociales fueron más allá y pidieron que Memo vaya a la banca. “Yo no sé que hace Jiménez en el banquillo, aporta más que Ochoa, pero a huevo quieren que vaya al Mundial”, escribió un fanático. “Ya dejemos de excusas sobre Ochoa con los penales, me estoy incluyendo. Si el suplente que juega dos veces por año ataja penales, por qué Ochoa que es titular no puede ni aunque sea atajar 1", expresó otro con una extraña lógica.