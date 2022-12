Desde hace muchos años, el Bofo Bautista es reconocido como un Chiva recalcitrante, marcando época durante su etapa con el club y ahora en las redes sociales, defendiéndolos a capa y espada en cualquier oportunidad.

Sin embargo, la historia del exdelantero pudo ser muy diferente, pues reveló que durante su paso por Monarcas Morelia por ahí de 2003, recibió una interesante propuesta por parte del máximo rival deportivo.

En charla con Ramón Morales, Bautista reveló que fue buscado por el América: "Estando en Morelia llega un representante y me ofrece América. Me dijeron 'oye, están interesados los del América'. Cuando me dijo quien era yo le dije: 'no quiero ir'. Oye, pero es el más importante me dijo, y yo le contesté 'el más importante es Chivas".

Igualmente, reveló que ni siquiera lo económico lo hizo dudar sobre su preferencia futbolística: "Sí era un cambio, pero yo en mi mentalidad estando en ese equipo no me sentiría a gusto porque yo soy chiva y yo siempre lo he manifestado. Me dijeron que iba a ganar más, pero para mí Chivas era el mejor", dijo para finalizar.

Una buena decisión

La historia la conocemos todos, y al final Bautista vistió la camiseta del Guadalajara entre 2004 y 2007 y de 2010 a 2011, pasando buenos momentos e incluso consagrándose como uno de los mejores jugadores mexicanos de su época.