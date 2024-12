Famosos artistas y deportistas que le van a Chivas y no lo sabías

El equipo más mexicano de todos es uno de los más queridos en el país y de los más populares a nivel internacional, también de los más ganadores, es por ello que, con facilidad, las Chivas suelen conquistar el corazón de grandes personalidades, tanto del medio artístico como de otros deportes.

Hay un sinfín de famosos que han hecho público su amor por el Rebaño y que la afición tiene muy identificados, que hasta salen a dar la cara con apuestas a la hora del Clásico Nacional o retando a algún amigo americanista. Pero hay otros que la gente desconoce por completo su fanatismo como Chivahermanos, pues apenas han dado pistas de su cariño por el conjunto tapatío. Deportistas, periodistas, figuras del medio artístico y hasta internacionales… Aquí vamos con la lista de Los famosos que son fanáticos de las Chivas Rayadas.

Adrián González

El beisbolista se volvió fan del Rebaño (Chivas oficial)

El beisbolista nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, es uno de los Chivahermanos en el mundo que ha presumido el Rebaño como aficionados distinguido, pues el Titán no ha dudado en aparecer públicamente con la camiseta rojiblanca bien puesta y dejar claro su amor por el cuadro tapatío.

González fue la primera selección global en el draft del año 2000 de las Grandes Ligas por parte de los Marlins de Florida. En total, estuvo quince temporadas y vistió las camisetas de los Texas Rangers, San Diego Padres, Los Ángeles Dodgers, Boston Red Sox, New York Mets y la Selección Mexicana. El pelotero se retiró de la actividad en el año 2022, a los 39 años.

Chad Ochocinco

En sus redes, mostró su pasión por Chivas (Twitter/X)

Han pasado ya varios años desde que las redes sociales se estremecieron al ver al ex jugador de la NFL, Chad Ochocinco, enfundado en la camiseta de las Chivas durante un Clásico Nacional, pues de inmediato la imagen se hizo viral ante el asombro de rojiblancos y azulcremas.

Fue el propio ex receptor de los Cincinnati Bengals y New England Patriots quien publicó la postal a través de su cuenta oficial de Twitter. Pero no solo eso, pues además hizo un par de reclamos ante las polémicas decisiones del árbitro del encuentro, Fernando Guerrero, tales como una expulsión y un fuera de lugar. Desde ese momento, su aparición en redes en cada clásico, se ha transformado en una costumbre.

Usain Bolt

Fanático del futbol… y de las Chivas Rayadas (Twitter/X)

El velocista ganador de múltiples medallas en los Juegos Olímpicos y referencia absoluta del atletismo mundial, siempre se mostró como un verdadero aficionado al futbol. Esa pasión lo llevó hasta, inclusive, probarse dentro de un terreno de juego y jugar para distintos equipos como profesional. Es por eso que, el jamaiquino jamás niega posar con playeras de este deporte.

En medio de todo este recorrido, Usain Bolt conoció a Chicharito Hernández debido a que es fanático del Manchester United. Fue a través de uno de los históricos del equipo que se enteró de la política de Chivas de jugar sólo con jugadores nacionales, motivo por el que se volvió su seguidor. “¿Sólo talento local y así es de los más ganadores? Muy bien, Chivas, sigue así”, publicó en sus redes, posando con la playera del Rebaño.

Kate del Castillo

La actriz confesó ser “futbolera” y bien de Chivas (Redes)

Poco se sabe del costado futbolero de la reconocida actriz mexicana, Kate del Castillo, pero lo cierto es que si hay un equipo al que ella apoya, y es el Rebaño Sagrado. La propia protagonista de la exitosa serie La reina del Sur, ha publicado a través de sus redes sociales algunos mensajes de apoyo para los tapatíos.

De hecho, la también protagonista de la serie Ingobernable, se ha mostrado en público con la camiseta rojiblanca, dejando claro que a pesar de haber nacido en la Ciudad de México y estar radicada en los Estados Unidos, sigue siendo tapatía de corazón.

Regina Blandón

Actúa de americanista, pero es fiel al Rebaño (Instagram)

La carismática mexicana es una de las famosas que muy probablemente no sabías que le iban a Chivas, pues suele mantenerse discreta con su lado futbolero, sin embargo, ante la insistencia de sus seguidores, la actriz que le dio vida a Bibi P.Luche en La Familia P.Luche, confesó que era seguidora del Rebaño: “Nuncaaa al América jajaja. Soy Chiva”, escribió en sus redes sociales.

Curiosamente, en la película Mirreyes vs Godínez, Blandón tuvo que interpretar a un personaje fanática del América, que hasta usa ropa interior de las Águilas. Eso es profesionalismo puro.

Andy Ruiz

Andy aún sueña con poder pelear en el estadio (Chivas oficial)

El boxeador estadounidense naturalizado mexicano fue uno de los invitados de lujo que pudo tener el Rebaño en su cancha, pues Andy Ruiz es uno de sus más distinguidos aficionados, quien no desaprovecha oportunidad para presumir su amor por esos colores. Incluso, el boxeador que fue Campeón de la WBO, WBA, IBO y IBF en la categoría de Peso Pesado tras vencer en una emblemática pelea a Anthony Joshua.

Pese a los vaivenes deportivos de los últimos tiempos y la falta de combates, el Destroyer confesó que sueña con pelear en el Estadio Akron y hacer historia en la casa del equipo de sus amores. “Si Dios quiere, me gustaría eso. Esa es la meta. Sería un honor presentarme ahí, en el Estadio de Chivas”, reveló en diálogo con la cadena ESPN.

Antonio Rosique

De a poco fue sacando a la luz su costado como Chivahermano (Twitter/X)

Puede ser que guardar secretos de aficiones no sea el fuerte de los periodistas locales. Es que, también sabemos que Antonio Rosique deja ver su pasión por las chivas de tanto en tanto. Estamos ante uno de los que tienen mayor reserva, pero el equipo del corazón es difícil ocultar… y cada vez hace menos esfuerzo por evitarlo.

“Chivas: Algunos no lo entienden, otros quieren que nos rindamos. Pero nunca lo haremos, porque somos el último bastión del fútbol mexicano. Hoy los del Rebaño nos miramos al espejo, y nos gusta lo que vemos. Estamos listos para ir a buscar la gloria”, publicó el periodista en sus redes durante la final 2023 de la Liga MX.

Gaby Sánchez

¿De Cruz Azul? No, siempre de Chivas (Twitter/X)

A pesar que, a la cantante mexicana ex integrante de La Nueva Banda Timbiriche, se le vio en muchas ocasiones con la playera de Cruz Azul, en realidad su corazón le pertenece a las Chivas. Sin embargo, fue por el apoyo que nunca dejó de mostrarle a su esposo que tuvo que alentar también a La Máquina, al menos por un tiempo.

Y es que Gabriela se casó con Gerardo El Jerry Flores, ex jugador del Cruz Azul, con quien mantiene hasta la fecha uno de los más bellos romances dentro del mundo del futbol, pues no dejan de presumir su amor a través de sus redes sociales.

Maluma

El colombiano se convirtió en un verdadero fanático (Facebook)

El famoso cantante colombiano es otro de los extranjeros que quedaron cautivados con la grandeza de Chivas y no tardaron en declararse como un ChivaHermano más. Esto quedó claro cuando, el intérprete de éxitos como Hawái o Felices los 4 estuvo presente como invitado en Univisión Deportes y no dudó en aparecer con la playera del Rebaño.

“Desde que llegué hoy a México me puse la camiseta y apoyé a morir, estoy muy emocionado, todavía estoy con los nervios de punta”, declaró Maluma después del Clásico Nacional, en abril del 2015, desde el entonces Estadio Omnilife. Durante esa jornada llegó a compartir momentos con los jugadores de aquel momento.

Mariangela

Brasileña, pero mexicana y de Chivas por adopción (Twitter/X)

La modelo brasileña, quien es recordada en México por ser la Chica Gana Gol en 2013 y posteriormente aparecer en las transmisiones de futbol de Televisa Deportes, no tardó en enamorarse de las Chivas pese a no haber nacido en México. Es que, la conductora que también se robó el corazón del vocalista de Moderatto, Jay de la Cueva, se mostró con la camiseta rojiblanca en más de una ocasión.

Por estos años, Mariangela Meotti se encuentra alejada de los reflectores de la televisión y ha dado inicio su propio negocio de comida rápida, que se ha expandido en la Ciudad de México. Por lo tanto, hecho raíces en México y las Chivas conservarán una aficionada famosa más en sus filas.

Jimena Pérez

“La Choco”, una seguidora fiel (Instagram)

Jime Pérez de Vaca, más conocida como La Choco, es una de las personalidades famosas con muchas presencias en los compromisos disputados por las Chivas como local. La periodista mexicana, con un rol preponderante durante su carrera como conductora de TV Azteca, publicaba permanente postales en sus redes sociales, en las que se lucía el Estadio Akron, por supuesto, siempre enfundada en la camiseta rojiblanca, por lo que se ha ganado el cariño de la afición del Rebaño.

Esta presencia cambió, a partir que en 2022 decidió instalarse definitivamente en Madrid por un tema de salud relacionado con uno de sus hijos. Pese a los kilómetros que la separan, su amor por las Chivas se mantiene tan fuerte como siempre.

Vicente Fernández

La leyenda de la música mexicana, un fanático del Rebaño (Twitter/X)

Uno de los más distinguidos aficionados del Rebaño fue, sin duda alguna, el ícono de la música mexicana, Vicente Fernández, quien siempre ha gritado a los cuatro vientos su amor por las Chivas. Incluso, era normal y casi una tradición verlo portar algún objeto del cuadro tapatío durante sus conciertos.

Vale recordar que la mítica voz que retumba al grito de Arriba las Chivas en el Estadio Akron ante cada presentación del elenco rojiblanco, es la del legendario cantautor mexicano. Poco tiempo antes de su fallecimiento, en diciembre de 2021, había prometido componerle una canción al equipo de sus amores.

Jorge Coque Muñiz

Siempre se muestra con la playera de Chivas (Twitter/X)

El cantante y conductor mexicano es uno de los famosos que se entrega y vive de manera eufórica cada Clásico Nacional, por lo que no duda en aparecer con la playera del Guadalajara las veces que pueda o la situación se lo permita y hasta se anima a realizar apuestas con la fe ciega en el equipo de sus amores.

De hecho, a partir de estas apuestas, luego de un partido entre América y Chivas, tuvo que cambiar de look y pintarse el cabello de color verde, además de enfundarse en la camiseta del acérrimo rival, todo esto después de que el Rebaño cayera 1-0 en el Estadio Azteca.

Iván García

Uno de los tantos deportistas que le van al Rebaño (Min. Deportes)

El clavadista mexicano, medallista en los Juegos Olímpicos Londres 2012, es tapatío de nacimiento y de corazón, pues lleva en el pecho a la tierra que lo vio nacer, Guadalajara, Jalisco. Un verdadero amante del fútbol, de Lionel Messi y el FC Barcelona, pero que, principalmente, porta orgulloso la camiseta de las Chivas.

El Pollo García, quien tiene en su palmarés las presencias en otros JJOO (Río 2016 y Tokio 2020) además de haberse destacado en los Juegos Panamericanos, a través de sus redes sociales se hace presente cada vez que juega el Rebaño para enviarle un mensaje de apoyo y presumir alguna que otra postal con la rojiblanca bien puesta.

Ximena Navarrete

Miss Universo 2010 fue recibida con honores (Chivas oficial)

La ganadora del concurso Nuestra Belleza México en 2009 y Miss Universo en 2010 es una de las consentidas de la afición rojiblanca y de las propias Chivas, y esto se debe a que nunca ha ocultado su amor por el Rebaño Sagrado como buena nativa de Guadalajara, Jalisco.

Hay que recordar que, la modelo que se transformó en la cara visible de diferentes marcas relacionadas al mundo de la belleza y el estilo, un año después de consagrarse como la mujer más bella del mundo fue la invitada de honor en uno de los partidos de Chivas, en el que la tapatía se hizo presente con la camiseta rojiblanca.

Sergio Goyri

El “villano de las novelas” es todo un Chivahermano (Instagram)

El emblemático villano de las telenovelas de Televisa (empresa dueña de las Águilas del América) es uno de los más reconocidos aficionados de Chivas, quien suele asistir al estadio a apoyar al Rebaño en sus partidos, por supuesto, enfundado en la playera rojiblanca.

El destacado actor de Soy tu dueña o Tierra de Esperanza, siempre está al pendiente del acontecer del conjunto tapatío; incluso, al punto de haber posado al lado de toda su familia vestida con los colores del equipo de sus amores.

Mariana Zacarías

La bella reportera no oculta su fanatismo (Twitter/X)

La lista de periodistas fanáticos puede volverse interminable. Aunque sigue habiendo nombres por los que vale detenerse y mencionarlos dentro de la lista de celebres aficionados. Y quien no podía quedar afuera es Mariana Zacarías, la bellísima reportera de Medio Tiempo, que en más de una oportunidad ha aparecido con la camiseta de su equipo del corazón.

Mariana es una de las periodistas más aficionadas a las Chivas, una verdadera ChivaHermana. Muy activa en todo lo relacionado al Rebaño Sagrado, los fanáticos pueden estar al corriente de todo lo que sucede con el equipo a través de sus redes.

Shayne Skov

El jugador de la NFL en su visita a Verde Valle (Chivas oficial)

Otro de los corazones de talla internacional que, a partir de su grandeza deportiva, logró conquistar Chivas es el del linebacker de los 49ers de San Francisco de la NFL, quien de niño vivió en Jalisco y desde entonces se enamoró del equipo tapatío. Es más, el prestigioso deportista llegó a jugar en un equipo de Zapopan.

“Llegué aquí a los ocho o nueve años con mi familia. De mis primeros recuerdos jugando futbol, me vienen imágenes jugando para mi club, Chivas de Zapopan, yendo a los partidos del Guadalajara, viendo al ‘Bofo’ -Bautista-, a las leyendas de Chivas… desde ese momento me enamoré de mi equipo”, declaró en una de sus visitas a Verde Valle.

Morrissey

En Los Angeles, vestido con los colores de Chivas (Twitter/X)

Hace más de una década, el ex integrante de la banda británica The Smiths sorprendió a todos los asistentes en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, California, al presentarse en uno de sus conciertos no solo con la playera de Chivas, sino con todo el uniforme, incluido short y calcetas. A raíz de esto, la afición lo recuerda como uno de los más reconocidos aficionados del Rebaño.

Morrissey es primo de Robbie Keane, futbolista irlandés y excapitán de la selección nacional de Irlanda. Quizás su pasión por el fútbol tenga raíces en la familia y permita entender por qué es fanático del Manchester United, a tal punto que en el 2004 le escribió la canción Múnich Air Disaster. Más allá de esto, su corazón también tiene lugar para el Guadalajara y por eso se lo considera un Chivahermano más.

Nomar Garciaparra

Jugador de beisbol y fan del futbol (Twitter/X)

Posiblemente, sea otra de las sorpresas de la lista. Pero si hay algo que no deja lugar a las dudas es que, el ex beisbolista estadounidense de las Grandes Ligas y actual analista televisivo en Los Ángeles, es sobrino del emblemático ex guardameta de las Chivas, Javier Zully Ledesma. A partir de esto, para nadie es extraño que lleve en la sangre los colores del Rebaño desde pequeño, y que, por supuesto, aún la conserve.

Su pasión por el fútbol aumentó en su vida personal, cuando se casó con la prestigiosa jugadora de la Selección de Estados Unidos, ganadora de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, Mia Hamm. ¿Habrá conseguido convencerla de hacerse fanática también del Rebaño Sagrado?

José Ron

El actor no suele ocultar su orgullo por el equipo (Instagram)

Otro tapatío que está orgulloso de presumir su amor por Chivas es el actor de fama internacional, José Ron, quien no duda en compartir en sus redes sociales muchas postales con la playera rojiblanca bien puesta y cada uno de los mensajes de apoyo que le envía al Rebaño en cada partido.

Vale recordar que hace unos años atrás, mientras protagonizaba la última versión de la exitosa telenovela Rubí, anunció el bombazo del mercado de invierno al anunciarse él mismo como nuevo refuerzo del equipo de sus amores, luego de hacer un fotomontaje en la que aparece dándole la mano a Ricardo Peláez.

Atlantis

El emblemático luchador, “enamorado” del Rebaño Sagrado (Twitter/X)

Un equipo grande, que está a la altura de una gran leyenda de la lucha libre. Esa sería la mejor manera de describir la unión y la pasión de Atlantis por las Chivas, pues el emblemático gladiador es uno de esos aficionados que cualquier equipo quisiera poder presumir. Desde el año 1983, trabaja para el Consejo Mundial de Lucha Libre.

El Rebaño es el único dueño de su corazón, como digno representante de la tierra que lo vio nacer: Jalisco. Tan es así que el Ídolo de los Niños no duda en apoyar al conjunto tapatío y aparecer en una que otra función haciendo de la playera rojiblanca una verdadera arma secreta en sus batallas sobre el ring.

Edith González

La prestigiosa actriz siempre mostró su fanatismo (Twitter/X)

Edith González Fuentes fue una actriz y bailarina que se le conoció principalmente por su trabajo en múltiples telenovelas producidas por Televisa, TV Azteca y Telemundo. Durante su larga etapa en los primeros planos, nunca dejó de mostrarse como una verdadera aficionada de Chivas, siempre portando su camiseta y alentando al elenco rojiblanco.

La temprana muerte en el año 2019 de la protagonista de súper producciones televisivas como Doña Bárbara, Corazón Salvaje o Los Ricos también Lloran, dejó a toda la afición del Chivas con un gran vacío, pero también es recordada por su incansable pasión por el equipo.

Jorge Pietrasanta

Se soltó y dio a conocer su fanatismo por Chivas (Twitter)

Cada vez son más los periodistas apasionados que ya no dudan a la hora de mostrar cuáles son sus gustos futbolísticos. En la lista podemos contar varios, pero con pasión por las Chivas, hay algunos que sobresalen y, entre ellos, se puede destacar a Jorge Pietrasanta.

Pietrasanta es uno de los fanáticos más recalcitrantes del Guadalajara y aprovecha cada uno de los espacios que tiene en los medios de comunicación (durante los últimos años, principalmente en la cadena ESPN), demostrando que no tiene reparos tanto a la hora de festejar como para hacer su crítica sobre el equipo.

Demián Bichir

Cada vez que puede, el actor y director se hace presente en el estadio (Twitter)

El actor y director mexicano, quien en 2012 se convirtió en el segundo actor mexicano en ser nominado a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Actor, nació en la ciudad de Torreón, pero más allá de esto es un fiel aficionado de las Chivas, desde antes de nacer, como él mismo lo ha declarado.

A partir de este apasionamiento tan definido y tan claro, es muy común ver al actor de producciones estadounidenses como Ché o Narcos, enfundado en la camiseta rojiblanca por alguna cancha del país, cada vez que sus obligaciones y tiempos se lo permiten. Además, en más de una oportunidad apareció en concentraciones y entrenamientos del equipo.

Carmen Salinas

“Carmelita”, una hincha por décadas (Chivas oficial)

Ver a Carmen Salinas con la playera de Chivas era toda una tradición. La primera actriz mexicana fue una de las más fieles y reconocidas seguidoras del Rebaño. Inclusive, en alguna entrevista, la también empresaria presumió que llevaba 60 años siendo toda una Chivahermana, confirmándolo con una postal de su juventud.

En la imagen, aún en blanco y negro por la época, se podía ver a la reconocida Carmelita Salinas con la camiseta de las Chivas y un sombrero de charro. Por si a alguien no le quedó en claro su grado de fanatismo: llegó a ser la madrina vitalicia del conjunto tapatío.

Canelo Álvarez

“Canelo” recibió la playera como regalo (Twitter)

El boxeador es uno de los más grandes talentos del deporte que ha dado la Perla Tapatía, por lo que fiel a su tierra, el Canelo es uno de los más distinguidos seguidores de las Chivas. A pesar de que nunca se mostró demasiado futbolero, esta tendencia fue cambiando con el correr de los años.

Algo que sí está claro es la defensa permanente de Saúl Álvarez por El Tri, además de haberse dejado ver en varias oportunidades con la tradicional camiseta rojiblanca, de allí su acercamiento a alguna de las figuras del futbol de este país, al punto que hasta llegó a aparecer al lado del canterano del Rebaño, Javier Chicharito Hernández.

Jacky Bracamontes

Jacky es una de las famosas más fanáticas del equipo (Instagram)

Cuando piensas en Jacky Bracamontes, difícilmente puedes imaginarla sin la playera de las Chivas. La actriz mexicana es una de las personalidades que más presume su amor por el Rebaño y lo hace con mucho orgullo, demostrando también su fanatismo por el fútbol.

Todo esto también tiene una razón, o más de una. Es que, la ex Miss México nació en Guadalajara, Jalisco y, además, es hija del ex jugador y ex entrenador de Chivas, Jesús Bracamontes, quien posteriormente dio el salto a los micrófonos como analista de Univisión Deportes.

Sergio Corona

De los más leales, acompañado por su Chiva de peluche (Twitter)

El primer actor es de los más queridos y tradicionales aficionados de las Chivas, pues su lealtad lo llevó a dar la cara por el Rebaño durante varias décadas, en un emblemático contrapunto que durante años ha tenido el Clásico Nacional, repleto de apuestas con su amigo y compadre Manuel El Loco Valdés.

Es así que la imagen del protagonista de Como dice el Dicho con la camiseta del Rebaño y su Chiva de peluche se han vuelto toda una tradición para la afición rojiblanca, pues también se ha consolidado como uno de los seguidores más queridos de este equipo y además un verdadero testigo de la época más gloriosa en la historia de los tapatíos.