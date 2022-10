Sebastián Córdova vive la previa del Tigres vs. Pachuca, pero ya tiene la cabeza puesta en una hipotética final contra el ¡América!

Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2022 de Liga MX comenzaron con todo: Cruz Azul y Monterrey no se sacaron ventajas en el Azteca y todo se definirá en el norte; mientras que América demostró por qué es el gran candidato al título y aplastó al Puebla por 1-6 en condición de visitante. Ahora, en la jornada de este jueves, llega el turno de Toluca vs. Santos Laguna y Tigres UANL vs. Pachuca.

A pesar de que todavía queda un largo camino hasta la definición del campeonato, hay un jugador que ya se está visualizando en dicha etapa. Se trata de Sebastián Córdova, de buen torneo con los Felinos, quien está muy confiado en dejar a Tuzos en el camino y hasta se animó a elegir un rival para la Final: el Azulcrema. Sí, quiere enfrentar y derrotar a su exequipo.

En entrevista con TUDN, el mediocampista polifuncional que ha levantado su nivel en el último semestre se mostró con ganas y motivación de arrebatarle el título al elenco conducido tácticamente por Fernando Ortiz. "Ojalá, no sé, creo que nos pueden tocar los dos (Monterrey y América, si nos tocan los dos pues qué mejor. Quiero al América porque de ahí soy y ahí crecí", explicó.

Más adelante agregó: "Le tengo un cariño muy grande, pero pues si me toca jugar contra ellos y se me ponen para ser campeones y se los tengo que quitar el campeonato se los voy a tener que quitar. Yo vine aquí a ser campeón y quien se ponga (en el camino) no importa". Aún así, primero deberá pasar los Cuartos de Final y las Semifinales...

Sebastián Córdova cree que empezar en casa es mejor

"Yo estaba pensando y el otro día le dije a Nahuel (Guzmán) que creo que para mí mentalmente creo que es mejor empezar en casa que cerrar en casa porque vas y de repente pierdes 3-0 como nos pasó contra Atlas, y tienes la presión de que tienes que meterle cuatro goles. Entonces desde un principio haces un partido bueno y que ganes 2 ó 3-0 y pues allá vas también tranquilo esperando a hacer un buen partido, sabes que tienes una ventaja, es un partido normal", sentenció Córdova.