Tras un pequeño parón por la violencia en el partido entre Querétaro y Atlas, el balón volverá a rodar en el Clausura 2022 de la Liga MX este viernes. Sin público en el Estadio Victoria, Necaxa recibirá a los Gallos Blancos y buscará sumar una victoria para justificar la contratación de Jaime Lozano. Posteriormente, para cerrar la noche, FC Juárez se medirá contra los Zorros y Rayados de Monterrey lo hará ante Mazatlán FC.

El plato fuerte será el sábado. Y es que, con el duelo entre Cruz Azul y Pumas como telonero, Chivas de Guadalajara y América protagonizarán otra edición del Clásico Nacional en el Akron. Todas las miradas estarán puestas en el partido entre el Rebaño Sagrado y las Águilas, aunque también, durante este fin de semana, habrá una atención extra en dos entrenadores que pueden llegar a dejar sus respectivos cargos.

DT's que están en la cuerda floja

Si Juárez no consigue una victoria con Atlas en la frontera, Ricardo Ferretti puede dejar su puesto. Días atrás, en conferencia de prensa, el Bigotón fue claro con su situación: "No me siento tranquilo. Mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita. Yo asumo mi responsabilidad y la directiva decide".

¿Qué pasará con Michel Leaño? Ricardo Peláez y Amaury Vergara confían en el proyecto a mediano plazo que tiene el joven timonel, pero una dura derrota en el Clásico Nacional contra América podría hacerlos cambiar de parecer. Entre viernes y sábado podrían darse dos salidas en Bravos y en Chivas. Atención...