Luego de la actividad acontecida en el fin de semana, ya está conformada la liguilla que comenzará su desarrollo con los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX. Para el día lunes 29 de noviembre sabremos quiénes serán los cuatro equipos que conformarán las semifinales.

+Liga MX estrenará balón en la Liguilla del Apertura 2021

+9 jugadores de talla internacional que están libres y pueden ser fichados por la Liga MX

Ocho son los cuadros que se encuentran en estos momentos aspirando por el título de un campeón que ya no está en carrera, ya que Cruz Azul fue eliminado en la reclasificación. Los partidos que tendrán lugar son el Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM, Atlas vs. Rayados de Monterrey, Puebla vs. León y el cierre será con Tigres UANL vs. Santos Laguna. Los choques tienen el formato ida y vuelta.

+◉ Futbol de Estufa EN VIVO: altas, bajas y rumores hacia el Clausura 2022 de la Liga MX

Liga MX: ¿Cuándo comienzan los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021?

Los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX se afrontarán a partir del miércoles 24 de noviembre, con finalización el domingo 28 del mencionado mes.

América vs. Pumas UNAM

Ida: miércoles 24 de noviembre a las 19:00hs en el Estadio Olímpico Universitario. TV: TUDN

Vuelta: sábado 27 de noviembre a las 19:00hs en el Estadio Azteca. TV: TUDN

Atlas vs. Monterrey

Ida: miércoles 24 de noviembre a las 21:05hs en el Estadio BBVA Bancomer. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz

Vuelta: sábado 27 de noviembre a las 21:05hs en el Estadio Jalisco. TV: TV Azteca Deportes, TUDN, ESPN y Star+

León vs. Puebla

Ida: jueves 25 de noviembre a las 19:00hs en el Estadio Cuauhtémoc. TV: TV Azteca Deportes

Vuelta: domingo 28 de noviembre a las 20:05hs en el Camp Nou. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz

Tigres UANL vs. Santos Laguna

Ida: jueves 25 de noviembre a las 21:05hs en el Estadio Corona. TV: TUDN y TV Azteca Deportes

Vuelta: domingo 28 de noviembre a las 18:00hs en el Estadio Universitario. TV: TUDN, ESPN y Star+