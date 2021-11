Mientras las distintas Selecciones del mundo están disputando etapas decisivas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, hay 8 equipos del futbol mexicano que se están preparando para jugar un partido que les marcará la temporada. Hay algunos que pueden caer en un fracaso rotundo si no ganan y otros que intentarán dar la sorpresa. Hablamos, por supuesto, del Repechaje del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX.

Luego de 17 jornadas intensas, quedó definidida la tabla general de la Fase Regular del campeonato azteca. Cuatro equipos avanzaron directamente a los Cuartos de Final: América, Atlas, León y Tigres UANL; mientras que ocho clasificaron a la Repesca: Santos Laguna, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Pumas UNAM y Atlético de San Luis. Tan solo seis quedaron eliminados: Mazatlán, Necaxa, Pachuca, Juárez, Querétaro y Tijuana.

En este fin de semana que se avecina se disputarán los partidos por la Reclasificación, en donde se cruzarán: Santos Laguna vs. Atlético de San Luis en el Estadio Corona, Toluca vs. Pumas UNAM en el Estadio Nemesio Diez, Puebla vs. Chivas en el Estadio Cuauhtémoc y Cruz Azul vs. Monterrey en el Estadio Azteca. ¿Cómo son las reglas en este tipo de juegos?

¿Cómo se define el repechaje en caso de empate?

Esta es una de las preguntas más comunes, ya que entre tantas reglas de juego y modificaciones resulta complejo comprender el formato entero de la Liga MX. Tal como sostiene el Artículo 18 del reglamento de la competencia, en caso de empate en los 90 minutos tendremos definición desde el tiro de penal. No pasará el mejor ubicado ni tampoco el visitante por marcar en dicha condición.

"Los partidos de Reclasificación serán a partido único en la sede de los cuatro Clubes mejor ubicados, quienes elegirán el día y el horario de su partido, debiendo celebrarse dos partidos en sábado y dos en domingo. Los Clubes vencedores en los partidos de Reclasificación serán aquellos anoten el mayor número de goles durante el partido. De existir empate en el número de goles, se procederá a lanzar tiros penales en la forma que describe el artículo 22, hasta que resulte un vencedor", se puede leer.

¿Qué fechas y días se juega la Reclasificación?

A falta de que la Liga MX lo haga oficial, las fechas y horarios serían los siguientes:

Santos Laguna (5º) vs. (12º) Atlético de San Luis - sábado 20 de noviembre 19:00hs

Puebla (7º) vs. (10º) Chivas - sábado 20 de noviembre 21:00hs

Toluca (6º) vs. (11º) Pumas UNAM - domingo 21 de noviembre 17:00hs

Cruz Azul (8º) vs. (9) Monterrey - domingo 21 de noviembre 20:00hs