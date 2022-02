El viaje al Estadio Cuauhtémoc resultó ser mucho más complicado de lo que se esperaba para el campeón de la Liga MX. Si bien es cierto que se palpitaba un partido parejo, Atlas se vio totalmente dominado en la primera mitad y recién se recompuso en el complemento, en el que incluso se puso en ventaja. Sin embargo, Puebla llegó al empate en el último minuto de la mano de Guillermo Martínez.

Quien se lamentó de esto fue Diego Cocca, que en la conferencia de prensa recordó que su equipo no tuvo la misma preparación que otros antes del inicio del Torneo Clausura 2022. Por ello mismo, rescata el hecho de que el plantel continúe a un nivel similar al exhibido en el certamen anterior, aunque eso no evita que tenga un sabor amargo por no irse con los tres puntos.

“Parecía que lo teníamos ganado y en la última jugada del partido nos empatan, entonces queda una sensación fea, pero realmente rescato el esfuerzo que hicieron los jugadores”, afirmó el entrenador argentino. También se dio su lugar para darle reconocimiento al rival, ya que considera que los dirigidos por Nicolás Larcamón es un equipo muy fuerte que los incomodó desde lo táctico.

Y es que los Camoteros implantaron una marca personal que le trajo dificultades a los Zorros, que supieron superar la adversidad y estuvieron al borde la victoria que los hubiese dejado como único líder momentáneamente. “Estoy contento con mi grupo de jugadores, mi equipo; estamos sumando, manteniendo la humildad, y lamentablemente este partido no se ganó por detalles”, concluyó.

Lo que se viene para el cuadro rojiblanco

Este miércoles, Atlas tiene programado un amistoso con Austin FC para seguir ajustando detalles de cara al bicampeonato. El encuentro se disputará a las 7:00 p.m. en el Q2 Stadium y, tras ello, llegará el turno de la sexta fecha del Clausura 2022 frente a Pumas UNAM en Jalisco el domingo desde las 8:00 p.m.