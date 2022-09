Por la jornada 12 del Apertura 2022, Atlas sumó una nueva decepción en su visita a Mazatlán. Un gol de Nicolás Benedetti le dio los tres puntos al equipo local y acentuó además el mal momento que viven los bicampeones de la Liga MX. Tras dos torneos exitosos e históricos, el equipo dirigido por Diego Cocca se ubica en el anteúltimo lugar de la tabla, con solo diez unidades y dos victorias en lo que va de certamen.

Tras la derrota ante Mazatlán, Diego Cocca insistió en conferencia de prensa con los obstáculos que ha tenido Atlas a lo largo de este Apertura 2022: "No hemos tenido descanso, no hemos tenido pretemporada, tenemos lesionados, no hay semanas largas y es imposible trabajar. Este equipo lo que logró es por trabajo", expresó el entrenador argentino que llevó al equipo a lo más alto de la Liga MX en los últimos dos torneos.

Pese a la mala racha de Atlas, Cocca cree que saldrán adelante: “No conocemos otra forma de salir de esta situaciones que trabajando y todos unidos. El plantel lo tiene claro, lo comparte, estamos unidos y trabajando". Sin embargo, la Liga MX ya queda algo lejos y se enfocarán en la Campeones Cup: "Nos quedan estos partidos y sobre todas las cosas el juego en New York City. Tenemos que levantar la cabeza, buscar otro título que será internacional y dejar la mejor imagen para cerrar este semestre que nos puede dar un título que sería importante para el club u jugadores”, manifestó.

El momento del bicampeon está por debajo de las expectativas y aunque cree que los suyos no jugaron mal en la última derrota, Cocca admitió que la situación no es cómoda: "Hay momentos buenos y hay momentos difíciles, que hay que saber afrontar. Cometimos un error que aprovechó la gente de Mazatlán, a veces estamos apresurados, me quedo con lo positivo, no hicimos un mal partido pero el momento es difícil", reconoció el entrenador de Atlas.

Los próximos rivales de Atlas

Los Zorros no ganan desde el 4 de agosto, hace ya más de un mes, cuando vencieron por 1-0 a Querétaro. Ahora, al bicampeón le quedan tres juegos para cerrar su campaña en el Apertura 2022: local ante Atlético de San Luis, visitante ante Monterrey y nuevamente en casa frente a Necaxa. En el medio, el 14 de septiembre, Atlas irá por un nuevo título cuando enfrente a New York City por la Campeones Cup.