Uno de los equipos a vencer en el torneo Apertura 2022 es el Atlas porque se trata del bicampéon de la Liga MX. Los Zorros del director técnico argentino Diego Cocca buscarán su primera victoria del torneo en la tercera jornada ante Cruz Azul luego del empate contra América y la derrota ante Toluca.

Tener un punto de seis posibles no inquieta a Diego Cocca. "Evaluando todo, no me preocupa, veo a mis jugadores y veo a mi equipo con mucha predisposición, con mucho compromiso. Así que me ocupa el trabajar día a día para volver a tener esa identidad que nos ha dado marcado, que nos ha dado resultados y llevarla a su máximo potencial", dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Diego Cocca subrayó que se tiene que evaluar que Atlas no tuvo suficiente tiempo de descanso entre el torneo Apertura 2022 y el Clausura 2022. "Hay que hacer un análisis con todo el contexto, más allá de que los dos refuerzos importantes como Edi (Edison Flores) y Manotas... Manotas jugó 10 minutos y lamentablemente se lesionó, Edi está todavía en un proceso de adaptación a lo que nosotros necesitamos".

Ante el partido de la tercera jornada con Cruz Azul, Diego Cocca consideró que más que modificar, su Atlas debe retomar el estilo que lo llevó a ganar dos campeonatos consecutivos. "Cambiar no, yo no creo que cambiar, sino volver a tener nuestra identidad a su máximo potencial y para eso no hay otra cosa que tiempo. Estamos viviendo un momento en que el tiempo es ya mañana. Recién me dices, están teniendo un mal inicio de torneo... van dos partidos. Los dos fueron de visitante, con América y Toluca que se reforzó como se reforzó. En los dos partidos no tuvimos a (Julio) Furch y a Julián (Quiñones) en uno".

Diego Cocca anticipó desgaste del Atlas

Diego Cocca también está consciente de que la carga de trabajos le puede traer serias consecuencias, por eso no aceptaron la invitación del Barcelona para jugar por el trofeo Joan Gamper. "Tenemos que estar muy atentos con las cargas, para poder exigir al plantel, pero sin pasarnos al otro lado, porque seguramente a mitad de torneo nos vamos a quedar sin jugadores. Estamos ocupados en eso. Ha dado muestras el equipo, por momentos con América, por muchos momentos con Toluca, de que el equipo está, que tiene la misma identidad de presionar, de recuperar, de llegar al arco rival, de generar situaciones de gol. Lo difícil es sostener los 90 minutos, para trabajar eso lleva tiempo, lleva un proceso, mucha adaptación, muchos jugadores que no sientan molestias, ni cansancio. Ahí viene el desafío, sabíamos el calendario que íbamos a tener este semestre y el desafío es ese, saber que nos queda la semana que viene para trabajar un poco y adaptar a todos los jugadores, para estar todos más o menos en el mismo nivel de la parte física, recuperar lesionados".