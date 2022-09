El llamado Gasolinero está enfocado en jugar el repechaje con el Puebla y no se desgasta ansiando una convocatoria a pesar de estar en su mejor momento.

A ocho años de su debut en la Liga MX, el delantero mexicano Martín Barragán está teniendo con el Puebla su torneo más productivo en cuanto a goles en la primera división del futbol mexicano con ocho a falta de dos partidos para que su equipo cierre la fase regular del torneo Apertura 2022.

Martín Barragán se encuentra en el tercer lugar de la tabla de goleo individual detrás de Nicolás Ibáñez quien lleva 11 con el Pachuca y de Henry Martín que ha marcado 10 con el América. "Lo de Martín me pone tan contento, porque no saben lo que trabaja, lo que es a nivel persona y lo que construye; es mexicano y me pone muy contento porque siento que a él le cuesta ganarse al doble los elogios", comentó Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla.

A sus 31 años de edad y en su segundo torneo con el Puebla, su cuarto equipo en la Liga MX después de Atlas, Necaxa y Pumas, Martín Barragán está disfrutando uno de sus mejores momentos en su carrera como futbolista profesional en la que ha marcado 38 goles en primera división.

En conferencia de prensa, Martín Barragán subrayó su rendimiento y el de Henry Martín que "estoy muy contento, estamos peleando dos mexicanos por el liderato de goleo, eso para mí es algo muy importante, siempre he trabajado para esto. El trabajo y la dedicación es producto de todo esto".

Martín Barragán enfocado en el Puebla

A pesar de este buen momento, Martín Barragán no siente tener posibilidades de llegar a la selección mexicana y aspirar a jugar la Copa del Mundo Qatar 2022, menos aún cuando Gerardo el Tata Martino tendrá que recortar uno de los cuatro centros delanteros que tiene. "La selección tiene un gran equipo. Los compañeros que están defendiendo al Tri son los mejores, por algo están ahí. Hay que seguir en lo nuestro, si en algún momento se da la convocatoria, ir y aprovecharla. Por ahora me enfoco en mi equipo y en seguir haciendo goles".