Uno de los estrategas que la afición mexicana más ha pedido su regreso sin duda es el argentino Matías Almeyda. Su paso por el balompié mexicano fue prolífero pues con las Chivas de Guadalajara consiguió sumar diversos trofeos, entre ellos uno de la Liga MX. Estos logros lo han mantenido en la mira de diversos equipos para que en algún momento decida dejar la MLS y volver a México, entre ellos el Rebaño Sagrado, quienes reconocen que vivieron una gran época con el timonel albiceleste.

Ante este panorama, Almeyda no pudo evitar el admitir que la puerta para poder volver a territorio tricolor siempre la mantiene abierta, pues es un país al que le tiene un amor incondicional, y que le dejó grandes lecciones mientras fue entrenador del equipo de Verde Valle. Matías consiguió 5 campeonatos con los colores rojiblancos: Liga MX, 2 Copa MX, Supercopa MX y Liga de Campeones de la Concacaf.

"Siempre México está en el futuro, saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, siempre está latente ese paso mío por México que me recuerda con alegría", reveló a Fox Sports, después de que dio detalles sobre su plática con el dueño del San Jose Earthquakes, John Fisher, pues señaló que su contrato con el equipo de la MLS no está asegurado así que "podría terminar mañana".

"Mi contrato podría terminar mañana porque después de que le dije que no a la selección de Chile, tuve la posibilidad de hablar con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que sea el momento para irme él no tendría problema, pero no estoy pensando en eso, yo quiero cambiar esta situación hoy en día y después el futuro nunca se sabe", dio a conocer el aún estratega del Earthquakes.

Hasta el momento Matías suma poco menos de tres años de que se despidió de la Liga MX, en donde dejó cinco títulos para la escuadra de La Perla Tapatía. Estos mismos logros lo han llevado a sonar en múltiples ocasiones para reforzar el banquillo rojiblanco de nueva cuenta, y esa situación podría ser viable pronto si Michel Leaño no consigue pronto recomponer el camino de los tapatíos como muchos esperan.