León vs. Tigres: Raúl Pérez de TUDN fue racista con William Tesillo, pero ya se disculpó

La semifinal de ida del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX nos dejó un partidazo con victoria agónica de Tigres UANL sobre el Club León, en un partido con muchísimas situaciones de gol y también polémica. Ahora, los Esmeraldas deberán mostrar un cambio y buscar el resultado en el Nou Camp de Guanajuato para quedarse con el boleto a la final.

La transmisión televisiva del encuentro en el Estadio Universitario también dejó un hecho que despertó polémica. Raúl Pérez, narrador de TUDN a cargo del encuentro, emitió un comentario con tintes racistas refiriéndose al tono de piel de William Tesillo, defensa de la Fiera.

"Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo", exclamó la Zorrita luego de que el colombiano recibiera algunos disparos en el cuerpo. E inmediatamente despertó el repudio de los usuarios a través de las redes sociales.

Las disculpas de Raúl Pérez para William Tesillo

Este martes, el experimentado periodista hizo público un comunicado en el que ofreció sus disculpas al futbolista y su entorno, al mismo tiempo que reconoció su 'descuido'. "A William Tesillo, a su familia, a sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión de ayer, les ofrezco una sincera disculpa", escribió.

"A lo largo de mis 31 años de carrera me he comportado con absoluto profesionalismo, entrega y respeto por este deporte que amamos y que debe seguir siendo ejemplar para todos. Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado. Reconozco mi descuido y reitero mi más sentida disculpa. William, para tí y tu familia, mi más profundo respeto", añadió